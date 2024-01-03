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Сегодня, 11:32

Елена Вяльбе: «Пусть Кубок мира по лыжам продолжает гнить без россиян»

Виктория Кравченко
Елена Вальбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не смотрит Кубок мира.

«Пусть Кубок мира продолжает гнить дальше. Кстати, я не читаю, не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет Кубки мира. Я в прошлом году, когда был чемпионат мира, я до сих пор не знаю, кто выиграл, в каких дистанциях», — цитирует Вяльбе «КП-Спорт».

Ранее Вяльбе рассказала, как переживает за отстраненных от международных соревнований спортсменов.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://www.kp.ru/sports/lyzhnye-gonki/vyalbe-rasskazala-ob-olimpiade-zvanii-podpolkovnika/
Елена Вяльбе
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