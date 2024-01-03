Елена Вяльбе: «Пусть Кубок мира по лыжам продолжает гнить без россиян»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не смотрит Кубок мира.

«Пусть Кубок мира продолжает гнить дальше. Кстати, я не читаю, не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет Кубки мира. Я в прошлом году, когда был чемпионат мира, я до сих пор не знаю, кто выиграл, в каких дистанциях», — цитирует Вяльбе «КП-Спорт».

Ранее Вяльбе рассказала, как переживает за отстраненных от международных соревнований спортсменов.