Вяльбе: «У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома МОК»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не верит, что на предстоящем заседании МОК изменится судьба российских спортсменов на международных соревнованиях.
Итоги консультаций по статусу российских и белорусских спортсменов будут подведены 28 марта.
«У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома МОК. Думаю, если они будут делать некую декларацию, в которой будет прописано, что спортсмен должен будет под чем-то подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо нас вообще никуда приглашать», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
Также она считает, что российские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях без флага и гимна страны.
«Я ни разу не слышала о том, что они готовы нас куда-то впустить без каких-либо деклараций. Я не верю, что сейчас Бах скажет: «Допускаем! Пусть бегают, прыгают и играют», — добавила Вяльбе.
28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.