Вяльбе заявила, что после инцидента в Удмуртии тренеры должны быть внимательнее

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что после инцидента с двумя лыжниками в Удмуртии детские тренеры должны подробнее объяснять спортсменам правила соревнований, которые едины для всех.

«Что касается поступка подростка, стоило или нет из-за него раздувать такой скандал? Ведь это не мы раздуваем скандал, а средства массовой информации, как всегда. Так как это мероприятие не проходило под эгидой федерации Республики Удмуртия, там было не так много судей. В целом мы не можем поставить судей на каждый метр, чтобы они сразу выносили решения. Поэтому пришлось действовать таким образом», — сказала Вяльбе РИА «Новости» .

Вяльбе отметила, что спортсмены должны знать правила соревнований и что любые силовые приемы в них неприемлемы. Она добавила, что если кто-то хочет бороться, то должен выбрать вид спорта, где можно применять силу по-другому.

По мнению президента ФЛГР, судьи здесь ни при чем, внимательнее должны быть детские тренеры. Вяльбе подчеркнула, что у спортсмена есть тренер, и именно тренеры должны объяснять спортсменам единые для всех правила соревнований. Она также отметила, что инцидент произошел, и судья уже ничего не мог сделать.

Согласно опубликованному 24 марта видео, 15-летний представитель команды Удмуртии Георгий Филатов во время эстафетной гонки «Быстрая лыжня» сначала врезался в упавшего перед ним 13-летнего соперника, а затем, уже лежа, нанес по нему удар ногой.

Ранее мать пострадавшего 13-летнего лыжника Юлия Курышкина сообщила, что Филатов требовал от них компенсировать ему лыжу, которую он сломал в результате удара.