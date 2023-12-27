Вяльбе — о Путине: «Простые люди его очень уважают»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об отношении иностранцев к главе РФ Владимиру Путину.

«Простые люди за рубежом, далекие от политики, очень уважают президента России Владимира Путина. Кто-то написал тогда: «Ленка, держитесь», кто-то: «Наши — кретины». А кто-то: «Путин — единственный и неповторимый». Итальянцы чаще всех, кстати. Простые люди, не из политики, его очень уважают», — приводит слова президента Федерации лыжных гонок России ТАСС.

В июне 2021 года Вяльбе была избрана в совет Международной федерации лыжного спорта. В мае 2022 года ее не переизбрали в совет организации.