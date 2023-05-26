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Лыжные гонки

Сегодня, 12:08

Вяльбе заявила, что в России могут уравнять мужские и женские лыжные дистанции

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ФЛГР в июне рассмотрит вопрос перехода на новый международный стандарт дистанций.

«Мы пока еще не приняли решения. Есть несколько факторов. Быстро у нас может не получиться. В принципе, все дистанции должны быть приравнены к международным, но для этого нужно пройти достаточно серьезный процесс в Министерстве спорта, иначе мы можем не получить официальный статус этих соревнований. В июне будем решать коллегиально, самостоятельно принимать такие решения я не могу», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 мая окончательно уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках, новый формат теперь будут распространяться на чемпионаты мира.

Источник: ТАСС
Елена Вяльбе
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