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Лыжные гонки

Сегодня, 15:09

Вяльбе жестко ответила на заявление Клебо об отсутствии россиян на Кубке мира

Виктория Кравченко
Елена Вальбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что думает о заявлении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о том, что он расстроен отсутствием россиян на Кубке мира. Об этом спортсмен написал в своих соцсетях.

«Да, он писал, что у него мотивация пропала, не будет конкуренции. Ну, не знаю. Я уже никому не верю. Потому что они все такие двуличные, лицемеры, все потом говорят по-другому, голосуют по-третьему. Поэтому я им никому не верю. Честно скажу, мне вообще плевать, что там будет происходить, есть у них мотивация, интересно там будет, неинтересно, будут они отменять Кубки мира или не будут. Потому что ситуация на самом деле в Европе сложная с экономической, с энергетической точки зрения, денег нет и т.д. Вообще ничего не интересует. Пусть они делают, что хотят», — цитирует Вяльбе «КП Спорт».

В воскресенье, 23 октября, совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований на сезон-2022/23.

Источник: https://www.kp.ru/sports/lyzhnye-gonki/elena-vyalbe-klebo-napisal-chto-u-nego-bez-russkih-propala-motivacziya-no-ya-nikomu-ne-veryu-oni-vse-dvulichnye/
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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