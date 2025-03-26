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Лыжные гонки

26 марта, 17:53

Вылегжанин помирил юных спортсменов после инцидента на «Быстрой лыжне»

Алина Савинова
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Президент Федерации лыжных гонок Удмуртии (ФЛГУ) Максим Вылегжанин заявил, что лыжник из Удмуртии Георгий Филатов извинился перед Вадимом Курышкиным, которого ударил ногой по голове во время эстафетной гонки «Быстрая лыжня».

Глава ФЛГУ отметил, что провел воспитательную беседу с юными спортсменами. По его словам, в случае с детьми важно не забывать, что именно от взрослых зависит то, каким будет продолжение истории.

«Я пригласил всех на разговор, но решил, что родители смогут между собой разобраться сами, а вот Георгию и Вадиму я предложил покататься на лыжах и пообщаться. Каждому нужен шанс исправиться, извиниться. Лучше поздно, чем никогда», — написал Вылегжанин в своем Telegram-канале.

13-летний Вадим Курышкин получил ушиб мягких тканей головы после удара 15-летнего лыжника команды Удмуртии Георгия Филатова.13-летний лыжник получил коленом в голову от восходящей звезды российского спорта. Скандал в Удмуртии

Соревнования «Быстрая лыжня» проходили 15 и 16 марта в селе Якшур-Бодья (Удмуртия). Во время эстафеты 15-летний Филатов врезался в упавшего перед ним 13-летнего Курышкина, а затем, уже лежа, нанес по нему удар ногой. Президиум ФЛГР принял решение отстранить Филатова до конца соревновательного сезона-2024/25.

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Максим Вылегжанин
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