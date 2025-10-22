Видео
22 октября, 06:29

Клебо — о недопуске российских лыжников до международных соревнований: «Считаю, что это правильное решение»

Евгений Козинов
Корреспондент

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо считает правильным решение совета международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Я считаю, что это правильное решение. Я считаю уже давно, что россиян нельзя пускать, пока идет война на Украине. Если война будет прекращена, это уже другой вопрос. Но я считаю, что FIS приняла правильное решение», — цитирует ТАСС Клебо.

21 октября FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона.

Александр Большунов.Скандинавы не пустили российских лыжников на Олимпиаду. Пробить стену не удалось

Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
9

  • Александр Иванов

    Йоханнес Клебо :"..Я считаю, что россиян нельзя пускать, пока идет война на Украине.." А что здесь неверно, ничего же за 3,5 года не изменилось ? Даже хуже стало... Это государство издевается над молодыми спортсменами, а молодых мальчиков тысячами в гробы укладывает четвёртый год!

    22.10.2025

  • zg

    И сие дали "покомментить"!?Я в акуе!:rofl::rofl::rofl:А Клебо пусть чешет в "пешее эротическое путешествие"!

    22.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Клебо никогда не получит маткапитал и дальневосточный гектар,не выпьет ряженки и не съест мороженное коровку из кореновки...несчастный...пусть катится к х.ям без смазки

    22.10.2025

  • Gordon

    Ну кто бы сомневался:))) Только вот вопрос - почему "удивительным" образом за Норвегию в лыжах и в биатлоне столько астматиков? :)

    22.10.2025

  • spartsmen

    Когда-нибудь и клебо проверят на поведение в соцсетях...

    22.10.2025

  • bvp

    Пидо..сина.

    22.10.2025

  • сергей карасёв

    невиноватые мы...

    22.10.2025

  • hovawart645

    Гнида астматическая! Вся Норвегия - допингеры. Изучите труды даже их местных профессоров медицины, врачей - Ферангена, Ольберга. Подонки!

    22.10.2025

  • андрей андреев

    ты просто ссыкун

    22.10.2025

    Йоханнес Клебо
