22 октября, 06:29
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо считает правильным решение совета международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.
«Я считаю, что это правильное решение. Я считаю уже давно, что россиян нельзя пускать, пока идет война на Украине. Если война будет прекращена, это уже другой вопрос. Но я считаю, что FIS приняла правильное решение», — цитирует ТАСС Клебо.
21 октября FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона.
Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.
Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.
Александр Иванов
Йоханнес Клебо :"..Я считаю, что россиян нельзя пускать, пока идет война на Украине.." А что здесь неверно, ничего же за 3,5 года не изменилось ? Даже хуже стало... Это государство издевается над молодыми спортсменами, а молодых мальчиков тысячами в гробы укладывает четвёртый год!
22.10.2025
zg
И сие дали "покомментить"!?Я в акуе!:rofl::rofl::rofl:А Клебо пусть чешет в "пешее эротическое путешествие"!
22.10.2025
Артемон Доберманов
Клебо никогда не получит маткапитал и дальневосточный гектар,не выпьет ряженки и не съест мороженное коровку из кореновки...несчастный...пусть катится к х.ям без смазки
22.10.2025
Gordon
Ну кто бы сомневался:))) Только вот вопрос - почему "удивительным" образом за Норвегию в лыжах и в биатлоне столько астматиков? :)
22.10.2025
spartsmen
Когда-нибудь и клебо проверят на поведение в соцсетях...
22.10.2025
bvp
Пидо..сина.
22.10.2025
сергей карасёв
невиноватые мы...
22.10.2025
hovawart645
Гнида астматическая! Вся Норвегия - допингеры. Изучите труды даже их местных профессоров медицины, врачей - Ферангена, Ольберга. Подонки!
22.10.2025
андрей андреев
ты просто ссыкун
22.10.2025