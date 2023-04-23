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Сегодня, 21:26

Йоханнес Клебо объявил о выходе из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам

Иван Торопцев
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
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Йоханнес Клебо объявил о своем выходе из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам.

«С моим уходом у нашей лыжной ассоциации появилась возможность сократить расходы и тратить деньги на других спортсменов. Да, теперь федерации не придется платить за мое присутствие на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми, как мне показалось, плохо обращались при выборе состава. Я сохраню свои связи с ними, даже если больше не буду частью национальной команды», — приводит VG слова Клебо.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии в своем заявлении сообщила, что уважает решение Клебо, и при этом сохраняет надежду на то, что лыжник сможет выступить на чемпионате мира в следующем сезоне.

«Я чувствую, что сделал бы ошибку, если бы продолжил получать поддержку от федерации, пока партнеры по сборной теряют свои места в команде из-за сокращения расходов. Знаю, что некоторые думали, будто ко мне относились как-то по-особенному, чего я не заслуживал. Теперь я не в сборной, и этим людям не нужно думать, что из-за меня в команде дискриминация. Весь прошлый сезон я был практически сам по себе, теперь я полностью завишу от себя», — добавил Клебо.

26-летний Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка мира.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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