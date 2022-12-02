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Лыжные гонки

Сегодня, 12:50

Йоханнес Клебо пропустит гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Иван Торопцев
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит гонку на 10 км свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере, сообщает пресс-служба FIS.

Причина, по которой спортсмен пропустит забег, не уточняется, при этом спортсмен сдал отрицательный тест на коронавирус. Планируется, что он сможет выступить в спринте (3 декабря) и масс-старте (4 декабря).

Гонка на 10 км свободным стилем на этапе в Лиллехаммере состоится сегодня, 2 декабря. Клебо будет заменен на Хенрика Доннестада.

Ранее Клебо рассказал, что живет отдельно от сборной Норвегии из-за вспышки коронавируса в команде.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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