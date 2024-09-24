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Лыжные гонки

Сегодня, 15:29

Йохауг: «После чемпионата мира я закончу карьеру. Никаких больше Олимпиад»

Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг заявила, что возвращается в лыжные гонки только на один сезон.

— После чемпионата мира в Тронхейме я закончу. Это абсолютно точно, — приводит слова 36-летней норвежки SVT.

Даже если выиграете все соревнования, в которых участвуете?

Да. Больше никакой Олимпиады.

Йохауг сообщила о возобновлении карьеры в августе. Спортсменка 10 раз выигрывала золотые медали в личных гонках на чемпионате мира и одержала 81 победу в личных гонках на Кубке мира (второй показатель в истории после Марит Бьерген). Она объявила о завершении карьеры в 2022 году.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

Тереза Йохауг побеждает всех даже после длительного перерыва в&nbsp;карьере. В Норвегии истерика после возвращения Йохауг в лыжи. Она сломала всю сборную

Источник: SVT
Тереза Йохауг

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