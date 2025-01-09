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Лыжные гонки

Сегодня, 07:03

Бородавко: «Большунов готовится выступить на следующей неделе на этапе Кубка России в Казани»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал состояние здоровья Александра Большунова, который из-за болезни пропустил «Гонку чемпионов».

«Пока Александр готовится выступить на следующей неделе на этапе Кубка России в Казани. Улучшения у него наступили. Тренируется он пока в соответствии со своим состоянием, то есть жестких тренировок пока у него нет. Но тренируется он регулярно», — цитирует «РБ Спорт» Бородавко.

Александр Большунов пропустил Гонку чемпионов в Рязани, почувствовав недомогание за день до старта. Ему на замену в экстренном порядке был вызван Егор Митрошин.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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