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Лыжные гонки

Сегодня, 02:14

Бородавко: «Большунов еще не набрал прежних кондиций»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова на чемпионате России в Кирово-Чепецке.

«Александр идет по восходящей. С каждой гонкой наблюдается определенный прогресс в его физическом и функциональном состоянии. Но до своих оптимальных кондиций он еще далеко не дошел. Это было видно сегодня по гонке. Он попытался сделать отрыв, но Сергей Ардашев сумел усидеть за ним и на последних 50 метрах обошел Александра. Видно, что он еще не набрал прежних кондиций, иначе этого бы не случилось.

Он всегда был силен на финишной прямой, но здесь его физические кондиции немножко подвели. Тактически он сделал все правильно. За полтора километра попытался сделать отрыв и сумел оторваться от многих спортсменов группы. Только Ардашев сумел подхватить его движения и усидеть за спиной, чтобы обыграть на финише», — цитирует «РБ Спорт» Бородавко.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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