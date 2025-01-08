Бородавко: «Никто из российских лыжников не надеялся попасть на ЧМ-2025»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко не был удивлен недопуску россиян к чемпионату мира-2025 и этапам Кубка мира-2024/25.

«Мы вообще и не ожидали другого решения. Абсолютно были уверены, что так и будет. Есть полное понимание, что это не произойдёт из-за тех условий, которые выдвигал FIS. На чемпионат мира точно никто не надеялся. Спортсмены тоже все понимали — даже разговоров о надеждах каких-либо не было.

Сейчас в лыжных гонках один спортсмен сделать ничего не сможет. Очень многое зависит от подготовки лыж к любому старту. Вот там допустили по одному спортсмену, да. Но в лыжах одному спортсмену будет крайне сложно на что-то рассчитывать из-за сложной подготовки лыж к старту. Нужно допускать всю команду, а не одного лыжника», — цитирует «Спорт День за Днем» Бородавко.