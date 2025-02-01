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Лыжные гонки

Сегодня, 16:41

Бородавко объяснил отъезд Большунова на тренировки в Европу удобными трассами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему олимпийский чемпион Александр Большунов уехал тренироваться в Европу.

По словам Бородавко, 28-летний Большунов приступил к 2-разовым тренировкам и уже видны улучшения в состоянии лыжника.

«Чем тренировки в Европе лучше, чем в России? Там, где мы тренировались в условиях среднегорья, круги различной сложности: от 15 до 30 км. И есть различный профиль трасс, который можно выбрать. А в том место, где мы сейчас тренируемся, к сожалению, круг только 5 км. В этом плане, конечно, мы сильно проигрываем», — приводит слова Бородавко Sport24.

Старший тренер сборной России также отметил, что больше из российских лыжников никто не говорил о желании уехать тренироваться в Европу.

Александр Большунов. «Куда смотрит Вяльбе?» Большунов и еще трое лыжников улетели на сбор в Европу

Ранее сообщалось, что Большунов вернется в Россию из Италии 20-21 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что отъезд спортсмена был с ней согласован.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21) и победитель Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Александр Большунов. «Все только начинается». Большунов лучший по итогам этапа в Ижевске
Источник: Sport24
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Александр Большунов
Юрий Бородавко
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