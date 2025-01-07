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Лыжные гонки

Сегодня, 02:30

Юрий Бородавко: «Гонка чемпионов» прошла очень успешно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил итоги «Гонки чемпионов» в Рязани.

«Гонка чемпионов» прошла очень успешно, было большое количество зрителей, которые зарядили спортсменов положительными эмоциями. Гонка прошла на позитиве. Можно сказать, что объединение с биатлонистами было полезным и нам, и им. В будущем можно было бы доработать формат таких объединенных соревнований, и тогда можно увеличить смотрибельность», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бородавко.

4-5 января в Рязани состоялась «Гонка чемпионов» по биатлону и лыжным гонкам с участием лидеров сборной России. В смешанной эстафете победителем стала команда Александра Терентьева.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Юрий Бородавко
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