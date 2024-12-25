Бородавко: «Как только Большунов достигнет оптимальных кондиций, его состояние вернется, а вместе с тем и победа»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья Александра Большунова.

«Самое главное, что Александр полностью выздоровел, ему были назначены определенные мероприятия для скорейшего восстановления, которые он сейчас проходит. Из-за болезни он потерял прежде всего функциональность в физическом состоянии, но за счет тренировок постепенно будет ее набирать. Как только он достигнет оптимальных кондиций, его состояние вернется, а вместе с тем и победа», — сказал Бородавко «СЭ».

У 27-летнего Большунова в нынешнем сезоне ни одной победы на четырех этапах Кубка России.

Вероника Ольшукова