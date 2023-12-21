Бородавко — о десяти победах подряд Большунова: «Радует, когда твой воспитанник ярко выигрывает!»

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» оценил выступление олимпийского чемпиона Александра Большунова в текущем сезоне.

«Радует, когда твой воспитанник ярко побеждает. По сравнению с прошлым годом побед больше. Но год на год не приходится. Не думал, что так получится в этом году. Была тяжелая травма, которая не позволила ему тренироваться в полную силу. Но видим, что он постепенно набирает форму. Какие-то гонки даются чуть сложнее, какие-то лучше. Например, сегодня было большое преимущество — форма растет, что только радует», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов стал победителем 15-километровой гонки с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Это его десятая победа подряд в турнире.