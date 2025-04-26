Родители Большунова не поедут на место разрушенного дома: «За машинами и людьми охотятся дроны»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с домом родителей Александра Большунова.

Ранее сообщалось, дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона в Брянской области уничтожили прямым попаданием украинского боеприпаса.

«Было попадание в дом. Разнесли весь дом родителей Большунова. Разговаривал с Александром Ивановичем, он говорит, нет смысла ехать смотреть — за машинами и людьми охотятся дроны. Нет смысла подвергать себя опасности, когда дом не вернуть. Александр Иванович переживает крепко, там прошла вся его сознательная жизнь. Переехали они давно, как только начался конфликт. Живут под Брянском», — сказал Бородавко «СЭ».

25 апреля после попадания боеприпаса в дом в селе Подывотье Севского района начался пожар, после чего строение полностью сгорело.