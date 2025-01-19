Бородавко о падении Большунова: «Это случайность. Никакого умысла не было»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» отреагировал на падение Александра Большунова в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.

«Гонка прошла в не совсем высоком темпе. Не обошлось без падений. Уже перед самым финишем Александр Большунов пытался улучшить свою позицию, начал атаковать со спуска, зацепился за палку Горбунова — вот и произошло падение. Это случайность, никакого умысла не было. Александр находился сзади, наткнулся на палку», — сказал Бородавко «СЭ».

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был в группе лидеров к концу гонки, но упал на повороте за километр до финиша и приехал 23-м.