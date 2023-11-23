Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на первом этапе Кубка России-2023/24 в Вершине Теи (Хакасия).

«Конкуренция получилась высокой. Не было такого, чтобы победа [Большунова] была в одну калитку. Все идет своим чередом, ориентируемся на текущие результаты. Сложно сказать, как сложилась бы гонка, если бы не недавняя травма Александра. Может, и не было бы такого уровня конкуренции, но в сослагательном наклонении рассуждать не хотелось бы. Отталкиваемся от тех показателей, которые есть сейчас», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

Большунов в гонке показал результат 32 минуты 37,9 секунды. Второе место занял Артем Мальцев (+6,3 секунды), замкнул тройку Савелий Коростелев (+19,2).