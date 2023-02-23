Бородавко: «Радует возвращение Ступак. Она набрала приличную форму»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возвращение олимпийской чемпионки Юлии Ступак к соревнованиям после травмы.

«Радует возвращение Юлии Ступак. Она набрала приличную форму, даже смогла навязать какую-то борьбу Наталье Непряевой. Уже приятно, что она постепенно возвращается в те кондиции, в которых все привыкли ее видеть. То, что Наташа сегодня выиграет, было понятно.

Горный сбор в Италии? Мы видим, что она восстанавливает форму, как я сказал. Так что сбор пошел Юле на пользу. Планируется, что здесь она пробежит еще тим-спринт и классическую эстафету. Что касается остальных гонок — будем смотреть по состоянию», — приводит «Чемпионат» слова Бородавко.

Сегодня, 23 февраля, Ступак заняла второе место в финале спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты».