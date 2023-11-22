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Лыжные гонки

Сегодня, 20:45

Бородавко рассказал, кто навяжет борьбу Терентьеву в спринте: «Коростылев, Филимонов...»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал «СЭ», кто составит конкуренцию призеру Олимпийский игр в Пекине Александру Терентьеву в спринте на первом этапе Кубка России-2023/24.

— В какой гонке, на ваш взгляд, будет самая высокая конкуренция?

— В спринте всегда самая высокая конкуренция. Поскольку это контактная борьба, где все решается в сантиметре от финиша.

— Кто-то сможет навязать борьбу Александру Терентьеву в спринте?

— В коньковом спринте у нас достаточно сильные ребята. Савелий Коростелев показывал хорошие результаты, Филимонов. Да и молодые ребята могут проявить себя. Конкуренция будет серьезная.

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Мужской и женский спринт состоится в субботу, 25 ноября.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Терентьев
Юрий Бородавко
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