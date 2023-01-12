Сегодня, 15:31
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос «СЭ», на каких российских соревнованиях могут одновременно выступить Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.
«Эти девочки не смогут создать конкуренцию Наталье, поскольку видно, что она пока сильнее их. Им нужно совершенствоваться и расти до результатов Натальи. Соревнования, на которых мы увидим их втроем? Впереди главный старт — чемпионат России. Все будут стараться, будут готовиться», — сказал Бородавко «СЭ».
Олимпийские чемпионки Пекина Юлия Ступак и Татьяна Сорина пока в сезоне не выступали.