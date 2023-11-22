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Лыжные гонки

Сегодня, 20:15

Бородавко — о готовности Большунова к Кубку России: «Есть страх, что боль может вернуться»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о готовности трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова к участию в первом этапе Кубка России-2023/24.

«Пока Александр заявлен на все три гонки. У нас есть договоренность, что если он почувствует какой-то дискомфорт, то снимется. Пока его [дискомфорта] нет. На всех тренировках он чувствовал себя неплохо, но есть определенный страх, что боль может вернуться», — сказал Бородавко «СЭ».

Лыжники во&nbsp;время гонки на&nbsp;Кубке Хакасии. Битва в спринте и три гонки для Большунова? Чего ждать от первого этапа Кубка России

Первый этап Кубка России пройдет 22-27 ноября в поселке Вершина Теи.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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