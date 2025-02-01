Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 20:26

Бородавко: «Тренировки в Италии помогут Большунову набрать оптимальную форму»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об условиях, в которых трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов проводит тренировки в Италии.

Большунов уехал в Италию тренироваться по индивидуальному плану и вернется в Россию 20-21 февраля.

«Саша Большунов доволен условиями, в которых он тренируется в Италии. В Армении, где наша группа проводит сбор сейчас, круг накатан на пять километров. А в Италии, где сейчас Большунов, 195 километров трасс различного рельефа. Всё накатано, всё отлично подготовлено. Саша получает там максимум тренировочных условий, поэтому и поехал туда на сбор. Сбор в Италии должен помочь ему выйти на свои оптимальные кондиции», — приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Большунов
Юрий Бородавко
Читайте также
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
Погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Популярное видео
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя