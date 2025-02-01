Бородавко: «Тренировки в Италии помогут Большунову набрать оптимальную форму»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об условиях, в которых трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов проводит тренировки в Италии.

Большунов уехал в Италию тренироваться по индивидуальному плану и вернется в Россию 20-21 февраля.

«Саша Большунов доволен условиями, в которых он тренируется в Италии. В Армении, где наша группа проводит сбор сейчас, круг накатан на пять километров. А в Италии, где сейчас Большунов, 195 километров трасс различного рельефа. Всё накатано, всё отлично подготовлено. Саша получает там максимум тренировочных условий, поэтому и поехал туда на сбор. Сбор в Италии должен помочь ему выйти на свои оптимальные кондиции», — приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт».