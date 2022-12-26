Бородавко считает, что Большунов способен выступать на хорошем уровне минимум еще два олимпийских цикла

Тренер Юрий Бородавко в интервью «СЭ» заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов способен выступать на хорошем уровне минимум еще два олимпийских цикла.

— Говорят, что Большунов был бы слабее без Клебо. Согласны?

— При чем тут Клебо? Это два разных человека, которые стремятся к совершенствованию, к победам, хотят быть лучше. Наоборот, они друг друга подстегивают.

— Из-за этого и стал лучше...

— Абсолютно нет. Каждый хочет стать первым. Сейчас на Кубке мире нет Большунова, а Клебо побеждает. Не вижу какой-то связи.

— Насколько долго Саша способен держать этот уровень?

— Будем стараться как можно дольше радовать результатами. Как минимум еще два олимпийских цикла.

— Это много. Какие планы на этот?

— Мы живем здесь и сейчас, соревнуемся на этапах Кубка России. Решаем те задачи, которые есть на сегодня. Не заглядываем далеко вперед. Будет день — будет пища. Всему свое время.

Лыжник стал спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ». В 2022 году 25-летний россиянин завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр.