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Сегодня, 00:10

Бородавко — о планах Большунова: «Рассчитываем радовать результатами еще два олимпийских цикла»

Бородавко считает, что Большунов способен выступать на хорошем уровне минимум еще два олимпийских цикла
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер Юрий Бородавко в интервью «СЭ» заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов способен выступать на хорошем уровне минимум еще два олимпийских цикла.

— Говорят, что Большунов был бы слабее без Клебо. Согласны?

— При чем тут Клебо? Это два разных человека, которые стремятся к совершенствованию, к победам, хотят быть лучше. Наоборот, они друг друга подстегивают.

— Из-за этого и стал лучше...

— Абсолютно нет. Каждый хочет стать первым. Сейчас на Кубке мире нет Большунова, а Клебо побеждает. Не вижу какой-то связи.

— Насколько долго Саша способен держать этот уровень?

— Будем стараться как можно дольше радовать результатами. Как минимум еще два олимпийских цикла.

— Это много. Какие планы на этот?

— Мы живем здесь и сейчас, соревнуемся на этапах Кубка России. Решаем те задачи, которые есть на сегодня. Не заглядываем далеко вперед. Будет день — будет пища. Всему свое время.

Лыжник стал спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ». В 2022 году 25-летний россиянин завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр.

Юрий Бородавко и&nbsp;Александр Большунов. Юрий Бородавко: «Это лучший год Большунова»

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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