Бородавко: «На Западе много чего российского не признают»

Тренер Юрий Бородавко считает, что трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова заслуженно называют спортсменом года в России. Специалист также заявил «СЭ», что не стоит удивляться тому, что заслуг лыжника не признают на Западе.

В 2022 году Большунов завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр и стал спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ».

— Большунов — спортсмен года. Все заслуженно?

— Очень! Три олимпийские медали, победа на этапах Кубка мира, выигранный «Тур де Ски», впервые за много лет получил неофициальное звание короля лыж. Это удавалось только советским спортсменам — Николаю Зимятову и Владимиру Кузину. Это та интрига, которую Александр держал и как он этого добился. Конечно, Большунов достоин звания «Лучший спортсмен России» в этом году.

— Для Саши важны такие звания?

— Конечно. Изначально, понятно, не думает об этом, а просто делает свое дело. Но по итогу это оценка его результатов.

— Но на Западе не признают его заслуги. Вас это не удивляет?

— На Западе много чего российского не признают. Не стоит удивляться.

— Одна из последних историй — Международная ассоциация спортивной прессы не включила Большунова даже в число кандидатов на лучшего атлета-2022. Верите, что AIPS хотела, но просто забыла?