Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:15

Жуков назвал Большунова, Овечкина и Лифинцева лучшими спортсменами 2024 года

Telegram Дзен

Бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал лучших спортсменов 2024 года.

«Я бы выделил Александра Большунова — он очень неплохо выглядел. Наши пловцы. Конечно, 18-летний Мирон Лифинцев с пятью золотыми медалями. Александр Овечкин в любом случае. За Сашу — болею, рад его скорому выздоравлению. Он всегда на первых ролях», — сказал Жуков Metaratings.ru.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Будапеште, 18-летний Лифинцев завоевал три золотые медали в эстафетах, а также одержал победы на 50 м и 100 м на спине.

Источник: Metaratings.ru
Александр Жуков
Читайте также
Экс-футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца
Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом 2025 года
Сегодня
Вчера
Неделя