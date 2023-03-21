0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:08

Журова назвала провокацией требование FIS по допуску Россиян на международные соревнования

Дарья Алексеева
Корреспондент
Светлана Журова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, что FIS рассматривает осуждение СВО как один из критериев допуска россиян.

«Первое, это не допустимо. Второе, наши спортсмены не смогут принять такие условия. Это провокация и специально делается, чтобы показать так, что мы сами отказываемся. Но не факт, что они еще эти условия предъявят официально. Я буду призывать журналистов и спортсменов комментировать только тогда, когда официальные документы появляются. Сейчас не надо спрашивать спортсменов, примут ли они эти условия. Они же наблюдают за нами тоже, как мы реагируем, что мы будем делать. Нужно дождаться, когда они официально их выставят. Гипотетические версии только раскалывают наше общество», — сказала Журова «СЭ».

FIS отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. Изначально отстранение действовало до конца сезона-2021/22, позднее оно было продлено до конца сезона-2022/23.

23 февраля глава FIS Йохан Элиаш заявил, что организация будет ориентироваться на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска россиян к соревнованиям.

Елена Вяльбе
Светлана Журова
10
Читайте также
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Губерниев об условиях FIS для допуска россиян к соревнованиям: «Хотели бы допустить — допустили»
Попов считает, что россияне должны вернуться на мировую арену только с гимном и флагом
В РФС рассказали о переговорах с УЕФА и ФИФА по возвращению российского футбола на международную арену
Федерация фехтования Украины будет бойкотировать турниры с участием россиян
Финляндия отменила турнир по фехтованию из-за допуска россиян
ISU ждет консультаций с МОК по вопросу допуска российских фигуристов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов прокомментировал забег с детскими колясками

Губерниев об условиях FIS для допуска россиян к соревнованиям: «Хотели бы допустить — допустили»