Журова назвала провокацией требование FIS по допуску Россиян на международные соревнования

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, что FIS рассматривает осуждение СВО как один из критериев допуска россиян.

«Первое, это не допустимо. Второе, наши спортсмены не смогут принять такие условия. Это провокация и специально делается, чтобы показать так, что мы сами отказываемся. Но не факт, что они еще эти условия предъявят официально. Я буду призывать журналистов и спортсменов комментировать только тогда, когда официальные документы появляются. Сейчас не надо спрашивать спортсменов, примут ли они эти условия. Они же наблюдают за нами тоже, как мы реагируем, что мы будем делать. Нужно дождаться, когда они официально их выставят. Гипотетические версии только раскалывают наше общество», — сказала Журова «СЭ».

FIS отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. Изначально отстранение действовало до конца сезона-2021/22, позднее оно было продлено до конца сезона-2022/23.

23 февраля глава FIS Йохан Элиаш заявил, что организация будет ориентироваться на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска россиян к соревнованиям.