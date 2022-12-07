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Лыжные гонки

Сегодня, 16:47

Журова призвала создать русскую Википедию из-за возможного удаления страницы о лыжнике Коростелеве

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что статью о российском лыжнике Савелии Коростелеве могут удалить из Википедии.

«Может, у Википедии какие-то новые правила, но выглядит странно. Есть же сейчас такое пожелание, чтобы создать русскую альтернативу Википедии. Видимо, этот случай еще раз доказывает, что это надо делать! У меня у самой были моменты, когда появлялась информация обо мне, которую я не могла удалить, а она была в угоду кому-то. Это обескураживает», — сказала Журова «СЭ».

19-летний Коростелев — сын известной российской лыжницы и призера Олимпийских игр Натальи Коростелевой. Он является двукратным чемпионом мира среди юниоров (10 км классическим стилем и эстафета). В сезоне-2022/23 спортсмен лидирует в личном зачете Кубка России с 261 очком после двух этапов.

Сборная России по лыжным гонкам
Савелий Коростелев
Светлана Журова
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