Журова: «FIS допустит Большунова, к нему не было вопросов ни в каких случаях»

Олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением о сборах трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за границей.

«Бытует мнение, что не надо тренироваться на тех объектах, на которых выступают. Но ведь их соперники то это делают. Давайте не исключать этот фактор. Помимо этого, FIS начала озвучивать, что «может быть, мы подумаем». По крайней мере Сашу Большунова они допустят, к нему вопросов не было ни в рамках допингового скандала, ни в других случаях. К нему претензии предъявлять это надо очень постараться.

Дальше — какая зима у нас, где базы. В Сибири в ближайшую неделю было -30, нельзя полноценно тренироваться. В Красноярске тоже самое. При этом в европейской части России плюс, снега нет. Раньше, когда не было таких возможностей (в России) уезжали в Европу, начинали обвинять. Не сидеть же без тренировок.

Заодно есть возможность немного пораздражать из вредности, «я еще здесь, я в хорошем состоянии». Очевидно же, за Сашей следят. Хоть и говорят, что все поддаются Большунову, едут в другую сторону, лишь бы он выиграл. А все равно видно было в прошлом году, что он в прекрасной форме», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лыжники сборной России с 30 января начнут тренировочный сбор в Цахкадзоре (Армения).