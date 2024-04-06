Зимятов о запрете на фтор: «Это будет теперь как допинг. Будут придираться, искать поводы»

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов в интервью «СЭ» поделился мнением о влиянии на лыжный спорт запрета на использование фторсодержащих мазей.

С сезона-2023/24 за использование фторсодержащих мазей на стартах под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) спортсмен дисквалифицируется.

«По мазям скажу, что никто пока и не понимает до конца, зачем это сделано и как теперь работать. За границей все уже перешли, не без проблем. Наши пока не меняли подход... Скандалы будут, безусловно. Это теперь как допинг будет, у кого надо — у того найдут. Начнут придираться, поводы искать для дисквалификаций», — сказал Зимятов.

На российских стартах ограничений по использованию фторсодержащей лыжной мази нет.