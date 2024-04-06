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Сегодня, 14:30

Зимятов — о Большунове: «Спрашивал у Бородавко: «Как он у тебя не болеет?» Полгода бежит, и хоть бы хны»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов в интервью «СЭ» назвал Александра Большунова лидером мужской сборной России и предположил, с чем мог быть связан его спад в результатах в конце сезона.

«Поразил, конечно, Александр Большунов, наш лидер. Всех поразил столько побед подряд! За весь сезон проиграл только две гонки, остальные все выиграл. Удивительный талант. Но как бывший спортсмен скажу, что тяжело весь сезон держать форму. И не болеть. Я даже спрашивал, помню, у Юрия Бородавко: «Как он у тебя не болеет?» Полгода уже бежит, и хоть бы хны.

А потом, смотрю, и он немного приболел. От этого никуда не денешься. Вирусы гуляют повсюду, от любого общения. А Саша — он такой человек, всегда идет к людям, к болельщикам, раздает автографы. И иногда так можно что-то и подхватить, пусть и легкую простуду, но это скажется на результатах», — сказал Зимятов.

 
Александр Большунов. «Тяжело весь сезон держать форму и не болеть. Большунов тянется к людям, а там вирусы». Интервью Зимятова

5 апреля Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске, но не попал в финал в спринте.

Александр Большунов
Николай Зимятов
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