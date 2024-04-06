Зимятов — о Большунове: «Спрашивал у Бородавко: «Как он у тебя не болеет?» Полгода бежит, и хоть бы хны»

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов в интервью «СЭ» назвал Александра Большунова лидером мужской сборной России и предположил, с чем мог быть связан его спад в результатах в конце сезона.

«Поразил, конечно, Александр Большунов, наш лидер. Всех поразил — столько побед подряд! За весь сезон проиграл только две гонки, остальные все выиграл. Удивительный талант. Но как бывший спортсмен скажу, что тяжело весь сезон держать форму. И не болеть. Я даже спрашивал, помню, у Юрия Бородавко: «Как он у тебя не болеет?» Полгода уже бежит, и хоть бы хны.

А потом, смотрю, и он немного приболел. От этого никуда не денешься. Вирусы гуляют повсюду, от любого общения. А Саша — он такой человек, всегда идет к людям, к болельщикам, раздает автографы. И иногда так можно что-то и подхватить, пусть и легкую простуду, но это скажется на результатах», — сказал Зимятов.

5 апреля Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске, но не попал в финал в спринте.