Юрий Бородавко: «Это лучший год Большунова»

Сегодня, 08:00
— Большунов — спортсмен года. Все заслуженно?
— Очень! Три олимпийские медали, победа на этапах Кубка мира, выигранный «Тур де Ски», впервые за много лет получил неофициальное звание короля лыж. Это удавалось только советским спортсменам — Николаю Зимятову и Владимиру Кузину. Это та интрига, которую Александр держал и как он этого добился. Конечно, Большунов достоин звания «Лучший спортсмен России» в этом году.
— Для Саши важны такие звания?
— Конечно. Изначально, понятно, не думает об этом, а просто делает свое дело. Но по итогу это оценка его результатов.
— Но на Западе не признают его заслуги. Вас это не удивляет?
— На Западе много чего российского не признают. Не стоит удивляться.
— Одна из последних историй — Международная ассоциация спортивной прессы не включила Большунова даже в число кандидатов на лучшего атлета-2022. Верите, что AIPS хотела, но просто забыла?
— Про Большунова забыть невозможно. Просто когда пристыдили, то ответили так, но все-таки в номинацию не внесли. Если бы просто забыли, то извинились бы и внесли. А AIPS извинилась, но не внесла. Это говорит о том, что действовала намеренно.
— К нему и до Олимпиады было много внимания, а после — вообще взрыв. Кажется, что он стал справляться с этим намного лучше. Как-то повеселее, что ли. Как думаете?
— Не повеселее, просто увереннее в себе. Концентрация осталась, желание побеждать. Понимает, что уже медийная личность. Сейчас быть суперзакрытым неправильно. Александр постепенно меняется. Становится более открытым в общении, но по-прежнему сконцентрирован на работе.
— В целом это был хороший год для него?
— Лучший.
— На Олимпиаде взял свое или где-то можно было еще зацепить?
— Взял то, на что он оказался готов. И к чему готовился. Если бы старался максимально все выиграть, то не пропускал бы спринт. А так не вышел на старт, чтобы подготовиться к другой гонке.
— Какое для вас наиболее значимое достижение Большунова?
— Это всегда первая олимпийская медаль. Тогда сказал ему: «Саш, ты сделал в своей жизни один из самых главных шагов, стал олимпийским чемпионом. Желаю тебе к этому званию прибавлять двух-, трех-, восьми-, пятнадцатикратный».
— Был момент, когда он вас удивил?
— Не устаю удивляться по разным моментам его отношению к тренировкам и самоотдаче.
— Что отличает Большунова от других спортсменов?
— Это и отличает. Желание достигать новых побед, новых вершин. Стремление к совершенству. Еще то, как относится к тренировочному процессу, работе над техникой.
— Говорят, что Большунов был бы слабее без Клебо. Согласны?
— При чем тут Клебо? Это два разных человека, которые стремятся к совершенствованию, к победам, хотят быть лучше. Наоборот, они друг друга подстегивают.
— Из-за этого и стал лучше...
— Абсолютно нет. Каждый хочет стать первым. Сейчас на Кубке мире нет Большунова, а Клебо побеждает. Не вижу какой-то связи.
— Насколько долго Саша способен держать этот уровень?
— Будем стараться как можно дольше радовать результатами. Как минимум еще два олимпийских цикла.
— Это много. Какие планы на этот?
— Мы живем здесь и сейчас, соревнуемся на этапах Кубка России. Решаем те задачи, которые есть на сегодня. Не заглядываем далеко вперед. Будет день — будет пища. Всему свое время.
— Изначально было понятно, что он станет великим спортсменом?
— С медалью на шее еще ни один человек не родился. Есть определенная доля таланта, но больше всего это трудолюбие и психологический настрой.
— Вы свой вклад в его успехи чувствуете?
— Наш доктор Сергей Чечиль правильно говорит, что лыжные гонки — это индивидуальный вид спорта, но в нем работает команда. Рядом со спортсменом находится большое количество специалистов, которые каждый на своем уровне вкладывают в него свои знания, умения, как камертон настраивают организм, чтобы хорошо тренироваться и на более высоком уровне соревноваться. Поэтому слагаемых успехов много. В том числе и тренерская.