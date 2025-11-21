Видео
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:30

Большунов начал зимний соревновательный сезон. В коньковом спринте в Кировске он стал пятым

Большунов занял пятое место на «Хибинской гонке»
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Победы в «Хибинской гонке» у мужчин забирают лыжники группы Сорина.

«Хибинская гонка». Кировск. Спринт. Свободный стиль
Женщины
1. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)
2. Алена Баранова (Ленинградская область/Томская область)
3. Ольга Сергеева (Республика Татарстан)
Мужчины
1. Александр Терентьев (Тюменская область)
2. Сергей Забалуев (Республика Татарстан)
3. Иван Горбунов (Республика Татарстан)

Официальный старт лыжного сезона все ближе. Открывать соревновательную зиму будут в Кировске 27 ноября этапом Кубка России. За неделю до этих соревнований в Мурманской области проводят «Хибинскую гонку», на которой выступает и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Новая звездочка

В программе «Хибинской гонки» по три старта у мужчин и женщин: разделки обоими стилями и коньковые спринты. Открывали соревнования гонки классикой в четверг, 20 ноября.

У женщин, которые бежали 5 километров, победу неожиданно одержала Карина Гончарова. 21-летняя лыжница только в прошлом сезоне дебютировала на взрослом чемпионате России, где смогла заехать в топ-10 коньковой разделки и взять бронзу в составе сборной Татарстана в эстафете.

Понятно, что этот старт неофициальный, но сильных соперниц у Карины было достаточно. В том числе в гонке принимала участие победительница общего зачета Кубка России прошлого сезона Дарья Непряева, которая заняла четвертое место и уступила Гончаровой 5 секунд. Серебро с отставанием 1,4 секунды взяла Лидия Горбунова, бронза у Алисы Жамбаловой.

Российские лыжники Артем Мальцев, Илья Семиков, Александр Большунов.«Цель — собрать мнения по важной теме». FIS провела тайный опрос по возвращению российских лыжников

У мужчин в разделке на 10 километров золото между собой разыграли лидеры группы Егора Сорина: Савелий Коростелев на 6 секунд обошел Сергея Ардашева. Замкнул тройку Илья Семиков.

Не хватало среди участников первой гонки в Кировске Александра Большунова. Не было его и полторы недели назад на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске, на которых группа Юрия Бородавко практически в полном составе.

«Александр Большунов в Ханты-Мансийске. Он здесь тренируется, выполняет достаточно большой объем работы. Мы с ним поговорили и решили пока не стартовать», — объяснял тогда «СЭ» Бородавко.

Тренер в разговоре выразил уверенность, что на первом этапе Кубка России в Кировске Большунов точно выступит.

Фото Global Look Press

Не те кондиции

Трехкратный олимпийский чемпион в итоге появился на лыжне раньше официального старта сезона. Александр оказался в заявке на классический спринт «Хибинской гонки».

В квалификации Большунов показал невысокий 18-й результат. Да, это позволяло ему пройти дальше, ведь в четвертьфиналы попадают лучшие 30 участников. Однако лидеру квала Александру Терентьеву он проиграл почти 9 секунд, а обладателя 31-го места Ильи Кузнецова обогнал меньше чем на 3 секунды.

К финалу Сан Саныч продвигался не очень уверенно. Здесь мы можем судить только по протоколам гонки, ведь трансляции у спринта не было. В своем четвертьфинале он стал вторым, хотя отставание от Константина Тиунова было несущественным. В полуфинале же Александр занял лишь четвертое место. Однако забег с его участием был быстрее первого, поэтому он протиснулся дальше лаки-лузером.

В решающем забеге выступало шесть человек, четверо из которых финишировали в секунде, но в этой секунде не было Большунова — у него 1,50 отставания от победителя. Трехкратный олимпийский чемпион в финале обогнал только Владислава Осипова. Правда, судя по протоколу, у Осипова случилось падение на трассе, ведь он проиграл призерам 20 секунд.

Александр Большунов.Лыжники из группы Бородавко блеснули на соревнованиях в Ханты-Мансийске. Но куда делся Большунов?

Конечно, судить по одному неофициальному старту о форме Большунова рано. Однако по результатам видно, что лыжник, рвущийся к победе на соревнованиях любого уровня, еще не набрал свои кондиции. Попадание в финал — это хороший результат. Тем не менее нужно учесть, что в гонке не принимали участие любители спринта Ардашев и Коростелев.

Даже без Савелия и Сергея золото «Хибинской гонки» вновь забрал лыжник группы Сорина — Александр Терентьев. Спортсмен, который недавно объявил, что ждет с женой Натальей второго ребенка, прошел по спринтерским этапам безупречно: от победы в квалификации до первых мест в четвертьфинале, полуфинале и финале. У женщин, похоже, был жаркий финал с фотофинишем: Анастасия Фалеева обогнала Алену Баранову на 0,01 секунды.

Программа «Хибинской гонки» завершится в воскресенье, 23 ноября. Девушки выступят в разделке на 10 километров, а мужчины — на 15 километров свободным стилем. Эти гонки станут последней проверкой перед началом сезона.

Александр Большунов
Анастасия Фалеева
Савелий Коростелев
