Александр сильно простудился и пропустил большую часть первого предсезонного сбора.

Лыжник Александр Большунов в прошлом сезоне показывал на российских соревнованиях фантастические результаты, выдав в том числе серию из 23 побед подряд. Но при этом трехкратный олимпийский чемпион не раз жаловался на проблемы со здоровьем. Которые продолжились и после отдыха в самом начале подготовки к сезону-2024/25. Из-за сильной простуды и температуры он досрочно завершил первый сбор в Кисловодске. Не скажется ли очередная болезнь на дальнейшем тренировочном процессе явного лидера сборной России?

То травмы, то болезни

Большунов на внутренней арене провел действительно феноменальный сезон-2023/24. Не стоит забывать, что уровень мужских лыжных гонок в нашей стране очень высок, но и на фоне таких классных спортсменов, как Алексей Червоткин, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и другие, Сан Саныч смотрелся просто на голову сильнее. Одерживая победы буквально на любой вкус — порой с огромными отрывами, порой в спринтерских разборках. Буквально деморализуя конкурентов, которым порой казалось, что Большунов просто играет с ними в кошки-мышки.

Александр доминировал на этапах Кубка России, на Спартакиаде в Тюмени сильнейших завоевал золотые медали в пяти дисциплинах, а на чемпионате страны выиграл четыре награды высшей пробы. Тогда в Малиновке, кстати, он и потерпел первое поражение — в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км классическим стилем стал только девятым с заметным отставанием от чемпиона Ермила Вокуева. Затем последовала пара поражений в рамках финала Кубка страны в Кировске, но общий зачет того мини-тура Большунов все же забрал, поставив эффектную точку.

При этом по ходу всего прошлого сезона Александр регулярно жаловался на проблемы со здоровьем. Все началось еще в августе 2023-го, когда на тренировочном сборе в белорусских Раубичах он повредил спину, после чего довольно долго не мог вести подготовку в полную силу и набрать форму, поэтому даже сомневался в том, участвовать ли в стартовом этапе Кубка страны. Мало того, минувшей зимой Большунов даже говорил, что после травмы казалось, что можно вообще заканчивать со спортом.

Но Сан Саныч, по его словам, перешагнул через эту травму и стал только сильнее. В начале марта 2024-го стало известно, что незадолго перед чемпионатом России Большунов простудился и несколько дней не тренировался, но все равно выступил в Малиновке великолепно. Впрочем, ему не привыкать. Напомним, что даже на своей первой Олимпиаде в 2018-м в Пхенчхане выступал сразу после серьезной болезни — во второй половине января он даже угодил в больницу с температурой под 40, а в феврале завоевал на тех Играх четыре награды.

Фото из соцсетей Александра Большунова

Будет выступать до Олимпиады-2034?

Да и вообще всевозможные недомогания к нему так и липнут. Конечно, на пике формы у топ-спортсменов это порой случается, вот только у Большунова, как мы видим, количество форс-мажоров порой просто зашкаливает. И это ему совершенно не мешает, так как и на чемпионат мира-2021, где он завоевал золото в скиатлоне, он выступал сразу после простуды. А перед триумфальным олимпийским сезоном в том же 2021 году на него обрушился прямо «девятый вал» всевозможных проблем.

В мае в межсезонье он тогда упал с велосипеда и некоторое время не мог работать в полную силу, затем возникли проблемы с ахиллом, а в октябре 2021-го пришлось делать операцию на верхней челюсти, поскольку из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба лыжника сильно беспокоила киста. После чего Большунов завоевал на Играх-2022 в Пекине три золота, серебро и бронзу. Не обошлось без сложностей и перед сезоном-2022/23 — тогда в начале ноября Сан Саныч поскользнулся во время пробежки на зарядке, получив растяжение голеностопа. К счастью, травма оказалась несерьезной, и восстановиться удалось довольно быстро.

В нынешнее межсезонье проблемы начались уже на первом сборе в Кисловодске. «У Саши Большунова проблемы со здоровьем. Даже половину сбора не провел, уехал. Простудился, температура», — заявила РИА «Новостям» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «У Саши были симптомы, которые никак не проходили. Болело горло, потом все опустилось ниже. Конечно, это мешало тренироваться, поэтому приняли решение отпустить его на самоподготовку раньше времени. Но ничего страшного, к сбору в Малиновке, который начнется 11 июня, он должен быть в оптимальном состоянии», — в комментарии этому же агентству более подробно рассказал о состоянии своего подопечного старший тренер сборной России и личный наставник Большунова Юрий Бородавко.

Что ж, недомогание, конечно, неприятно, но Большунов накопил солидный опыт преодоления всевозможных неприятностей со здоровьем. Хотя в то же время вторая сильная простуда за три месяца немного настораживает. Хочется, чтобы организм Большунова работал без сбоев. Тем более, как ранее говорил Бородавко, 27-летний лыжник не думает о завершении карьеры, а смотрит далеко вперед, спрашивая о месте проведения Олимпиад 2030 и 2034 годов.