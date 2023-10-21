Биография Анфисы Резцовой: жизнь и карьера уникальной олимпийской чемпионки

История известной спортсменки.

Анфиса Анатольевна Резцова (Романова)

Дата рождения: 16 декабря 1964 года

Место рождения: Якимец, Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Вид спорта: лыжные гонки, биатлон

Детство и юность Анфисы Резцовой

Будущая уникальная олимпийская чемпионка появилась на свет в поселке Якимец в многодетной семье рабочих. Отец спортсменки, Анатолий Михайлович Романов, был плотником, а мать, Нина Павловна, — почтальоном. Изначально при рождении родители назвали дочку Верой. Но при крещении ее маме так понравилось имя женщины, которая проводила церемонию, что спортсменка в итоге стала Анфисой.

В школу Романова пошла уже во Владимире, куда переехала ее семья. Там же она делала первые шаги в спорте. Правда, изначально Анфиса пробовала себя в гимнастике. Но вскоре тренер пришел к выводу, что девочке лучше сменить дисциплину.

«Гимнастикой прозанималась полгода, может быть, чуть больше. И педагог сказал, что с моими физическими данными в гимнастике мне не добиться результата. Мне больше подойдут циклические виды спорта. Выносливость у меня была, а гибкости, пластичности не хватало», — вспоминала Резцова.

Спортивная карьера Анфисы Резцовой

Впоследствии в школе появился молодой педагог, который организовал лыжную секцию. Туда в числе способных девочек попала и Анфиса. Это и было стартом ее спортивной карьеры.

«Когда я училась в шестом классе, у нас в школе открылась лыжная секция. Я сразу же записалась. Соблазн был велик — нам выдавали инвентарь — лыжи, пускай деревянные, клееные-переклеенные, кирзовые ботинки, металлические палки. Но тогда родители не могли себе позволить даже такое. Пошли нагрузки, тренировки, серьезная работа. Про меня учитель физкультуры говорил: «Она тюфяк. Из нее ничего не получится». Но я ходила, старалась», — рассказала Резцова «СДО-журнал».

Усилия Анфисы начали давать результаты: спортсменка побеждала на турнирах в рамках собственной школы, брала медали на городских турнирах, первенстве Владимирской области. После окончания 7 класса во время сборов детско-юношеской спортивной школы юную лыжницу заметил тренер «Динамо». Впоследствии ей удалось выйти на зональный уровень, пробиться на республиканские соревнования.

Анфиса дошла до уровня сборной. В 1985 году девушка, перейдя на взрослый уровень и став замужней женщиной, впервые стала чемпионкой мира. В Зеефельде лыжница в составе советской сборной первенствовала в эстафете — причем бежала ее на четвертом этапе и вывела команду в лидеры.

Тот сезон Резцова завершила на шестом месте в итоговом зачете Кубка мира, показав один из лучших дебютов в истории. В дальнейшей карьере у Анфисы, безусловно, были как взлеты, так и падения. Но ей удалось как достичь солидных результатов в спорте, так и стать мамой и воспитать четверых дочек.

Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

В 1988 году Резцова впервые стала олимпийской чемпионкой — выиграла в эстафете свободным стилем 4х5 км. При этом личный турнир у нее не задался:

«К сожалению, у меня не получилось там личной победы. На двадцатикилометровой дистанции я проиграла почти 20 секунд. Лыжи просто ужасно работали: на подъемах нагоняла, а спуски все проигрывала. Было так обидно... Но об этом в протоколе ведь не напишешь! Ну а эстафету мы, естественно, выиграли», — вспоминала Анфиса Анатольевна в интервью «СЭ».

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В 1990 году Резцова приняла решение перейти в биатлон — и сделала это максимально удачно: уже в 1992 году она стала первой в истории олимпийской чемпионкой в этой дисциплине. Но без ложной скромности, сама спортсменка отмечала: без везения не обошлось.

«Я — счастливчик, потому что до этого женский биатлон не был включен в программу Олимпиад. И везунчик, потому что в Альбервилле первой была не классическая гонка с четырьмя огневыми рубежами, а спринт. Это мой конек! Первая моя олимпийская медаль была в лыжной эстафете в Калгари, а в Альбервилле — личная. В Калгари я толком не понимала, что стала олимпийской чемпионкой. Биатлон был новым для меня видом спорта, и не могу даже объяснить свои чувства, когда выиграла золото. А ведь поехала на Олимпиаду не первым номером, думаю, не все в меня верили. Сама не то что сомневалась, не предполагала, что могу выиграть. Видимо, Господь был на моей стороне», — рассказала Резцова «СЭ».

Спортсменка при этом пыталась вернуться в лыжные гонки. Но сильнейшая конкуренция и новое поколение вынудили Анфису Анатольевну завершить карьеру. Уникальная спортсменка ушла в статусе трехкратной олимпийской чемпионки: завоевала золото на Играх в Калгари-1988 в лыжных гонках, дважды побеждала в биатлоне — в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.

Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Достижения Анфисы Резцовой

В лыжных гонках:

— чемпионка Олимпийских игр (1988) в эстафете 4x5 км

— серебряный призер Олимпийских игр (1988) на дистанции 20 км

— 3-кратная чемпионка мира (1985, 1987, 1999) в эстафете 4х5 км

— 2-кратный серебряный призер ЧМ (1987) на дистанциях 5 км классикой и 20 км)

В биатлоне:

— 2-кратная чемпионка Олимпийских игр (1992) в спринте и (1994) в эстафете 4x7,5 км

— бронзовый призер Олимпийских игр (1992) в эстафете 3x7,5 км

— серебряный призер чемпионата мира (1992) в командной гонке 7,5 км

— 2-кратная обладательница Кубка мира (1991/92, 1992/93)

— 6-кратная победительница этапов Кубка мира

Личная жизнь Анфисы Резцовой

Трехкратной олимпийской чемпионке удавалось не только демонстрировать результаты в спорте высших достижений, но и строить личную жизнь. Вторую половину лыжница нашла также благодаря спорту — ее будущий супруг Леонид Резцов был спортсменом.

«Он был в биатлоне, я — в лыжах. Но однажды так получилось, что мы приехали на сборы в Хакасии вместе. Познакомил нас его сосед по комнате. Я сама попросила. Так и стали общаться, переписывались, заказывали на почте телефонные разговоры. И вот отбегали очередной сезон, а это был 1985 год, он встретил меня после чемпионата мира, побыли вместе недолго и в апреле расписались», — рассказала Резцова в интервью газете «Жизнь».

Союз был долгим — в этом браке родилось четыре дочери: Василиса, Мария, Дарья и Кристина. Причем самая младшая появилась на свет, когда Анфисе было уже 44 года. Правда, супруги все же развелись — из-за побоев со стороны мужа.

«Естественно, он по пьяни это делал. А за пару лет до развода он и Кристину ударил по лицу. Кристина тогда со своим молодым человеком пошли в комнату покурить кальян, было часа два ночи, он к ним ворвался и начал: «Да вы что здесь делаете?» Кричал, кричал и в конечном итоге ударил Кристину. И она тогда сказала: «Ты мне больше не отец. Ты маму столько времени бил, ты считаешь, что это нормально ещё и детей бить?» И до сих пор они в холодных отношениях. Ее друзья, конечно, не могли и подумать, что такое может быть», — вспоминала Резцова.

После развода супруги продолжали поддерживать минимальную общение — и даже жили вместе. А печальную новость о смерти трехкратной олимпийской чемпионки СМИ сообщил именно Леонид.

Жизнь Анфисы Резцовой после спорта

После завершения спортивной карьеры спортсменка помогала супругу с бизнесом — в 2001 году Резцова с мужем открыли семейный магазин лыжной экипировки. Безусловно, значительную часть своего времени олимпийская чемпионка уделяла семье — воспитывала дочерей, а затем и помогала детям с внуками.

Тренерская карьера Анфису Анатольевну не заинтересовала — она считала, что это не для нее.

«Тренировать не каждый может. Мне, например, не дано. Я такой человек, что сразу начинаю требовать результат. Не умею ждать. Хотя со стороны вижу многое», — рассказала Резцова «СЭ».

Трехкратная олимпийская чемпионка была достаточно популярным спикером в спортивной повестке. Анфиса Анатольевна отличалась резкими, а порой даже и скандальными высказываниями в СМИ. Можно по-разному относиться к таким интервью, но отрицать то, что Резцова была яркой личностью — невозможно.

Болезнь и смерть Анфисы Резцовой

В начале 2023 года общественность взволновали новости о госпитализации олимпийской чемпионки. Анфиса Анатольевна перенесла сердечный приступ, но была в позитивном настроении.

«Здоровье нормально. Понемногу меня лечат. Каждый день нахожусь под капельницами. Есть ли улучшения в самочувствии? Все стабильно. По крайней мере никаких ухудшений нет. Все нормалек! Разговоров о выписке пока не ведем. Завтра меня будут весь день обследовать, а дальше будет видно», — сказала спортсменка «СЭ» в марте.

20 октября 2023 года бывший муж Резцовой сообщил, что ее не стало.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15 числа», — цитирует ТАСС Леонида Резцова.