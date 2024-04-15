В российских лыжах грядет громкий трансфер. Большунов, Коростелев и Терентьевы уходят из Архангельска

Самый логичный вариант — сборная Татарстана.

В лыжах не успело полноценно стартовать межсезонье (различные марафоны в северных регионах проходят прямо сейчас), как активно пошли трансферные новости. Сначала супруги Наталья и Александр Терентьевы решили перебраться в группу к Егору Сорину. А затем стало известно, что Терентьевы вместе с Александром Большуновым сменят регион. Терентьевы, Большунов, Савелий Коростелев — все эти звезды покидают лыжную «галактикос» Архангельскую область и с большой долей вероятности могут оказаться в Татарстане. Как минимум президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе уже сватает лидеров сборной именно в Казань.

Проект лыжных «галактикос» в Архангельске развалился

Современный лыжный спорт давно нуждается в клубной системе, поскольку привязка спортсменов к регионам давно стала номинальной. Когда вы следите за российскими стартами и поражаетесь постоянным победам Архангельской области, то важно помнить, что единицы лыжников в реальности хоть как-то связаны с Поморьем. Эта команда, словно футбольный «Реал», предлагала спортсменам объективно лучшие условия (в том числе и финансовые), и конкурировать с ней могли единицы. К тому же именно в Архангельске работал Юрий Бородавко — личный тренер Александра Большунова, а до недавних пор и четы Терентьевых. Большунов и Терентьевы давно в сборной Архангельской области, а в 2023-м в нее пришли еще и Алексей Червоткин, Савелий Коростелев, Мария Истомина, Алина Пеклецова и Вероника Степанова. Настоящая дрим тим, которой, похоже, настал конец — бизнесмен Владимир Буторин и его компания УЛК прекращают финансировать лыжи.

Без денег Буторина содержать лыжный «Реал» в Архангельске станет некому. Так что тонущий корабль начали покидать первые спортсмены. Первой озвучила уход Вероника Степанова — она заявила о смене региона сразу же после решения руководства УЛК выйти из спонсорских соглашений в лыжах. А на пресс-конференции по итогам сезона президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о судьбе других архангельских звезд. «Степанова уходит из Архангельской области? Так они все уходят. Куда Степанова — не знаю, а Большунов, Коростелев, Терентьевы, возможно, в Татарстан», — сказала Вяльбе. Правда, в самом Татарстане о таких планах пока ничего не знают. «Традиционно озвучиваем все изменения после окончания всего процесса согласований, после официального оформления по состоявшемуся факту», — заявили «СЭ» в пресс-службе Федерации лыжных гонок Республики Татарстан.

Александр Большунов. Фото Федерация лыжных гонок России

Татарстан — самый богатый и успешный регион после Архангельской области

Неофициально источники «СЭ» сообщают, что интерес Татарстана к Большунову, Коростелеву и Терентьевым, разумеется, есть. Нюанс лишь в том, что на текущий момент переговоров или даже телодвижений в эту сторону не было. Так что Елена Валерьевна, видимо, озвучила версию с переходом в Казань как одну из самых логичных, подсказывая ребятам лучшую опцию. Действительно, найти другой регион с возможностями, как у Татарстана, непросто. Потенциальные конкуренты — разве что Ханты-Мансийск и Тюмень, но даже у них нет такого личного участия спонсора, как в Казани. Генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев буквально живет лыжами. Он лично ездит буквально на каждый старт, решает вопросы со спортсменами в индивидуальном порядке и создает условия для развития спорта в регионе. Недаром именно Татарстан выиграл шесть последних Кубков России в общем зачете.

По личной программе Ильшата Шаеховича модульные лыжные базы появились практически в каждом районе Татарстана. В близком для Фардиева Заинске уже много лет существует база международного класса «Ялты-Зай». А два года назад (пусть и не без проблем) открылся лыжно-биатлонный комплекс в черте самой Казани. Вяльбе хоть и отметила ряд необходимых дополнений на объекте, но признала его одним из лучших в стране. В этом году на лыжне в Мирном прошел один из этапов Кубка России. В следующем, по слухам, могут провести и чемпионат России. То есть будет символично, если Казань перевезет из Архангельска не только половину сборной страны, но и главный турнир сезона. Что же касается УЛК и Буторина, то на словах он переключается на детский хоккей. Но по факту что у самого бизнесмена, что у его компании еще в 2022-м началась черная полоса.

Александр и Наталья Терентьевы. Фото Соцсети

Поссорился с руководством спортшколы из-за детской тренировки в Малиновке

Крупнейший лесопромышленный холдинг Северо-Запада — Устьянский лесопромышленный комплекс — переживает не лучшие времена. «Человек продает полностью бизнес, что тут комментировать! Он хозяин кручи», — сказала Вяльбе о положении Буторина и его бизнеса. Еще в 2022 году на выездном заседании по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации Буторин объявил, что из-за западных санкций остановил свою работу завод по производству пеллет в Пестово Новгородской области, остановятся и другие пеллетные производства. В 2023-м кризис вроде бы миновал, но настроение у руководства УЛК, видимо, не самое радостное. Теплые личные отношения Буторина с лыжниками не выдержали реакции бизнесмена на теракт в «Крокус сити». Чемпионат страны, проходивший на местной базе в Малиновке, прервали досрочно, как отменили и намеченные следом детские соревнования.

Детский «Кубок Устьи» не стали проводить решением властей Устьянского района Архангельской области. Однако тренеры решили вывести детей на тренировку, чтобы те не теряли форму. Этот шаг владелец комплекса посчитал самоуправством. По требованию Буторина трассы на комплексе были испорчены ратраком до такой степени, что на них стало невозможно тренироваться. Скандал дошел до губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. В результате Владимир решил и вовсе уйти из лыж. Запретил местной спортшколе использовать товарные знаки УЛК, а сам спорткомплекс передал во владение области при посредничестве главы местной лыжной федерации — депутата Елены Вторыгиной.

В Татарстане подобных эксцессов быть не должно. К спорту в республике в принципе относятся с большим пиететом, так что даже если теоретически возникнут сложности у Фардиева и «Сетевой компании», лыжи может перехватить та же «Татнефть». Вспомните, как расцвел в Татарстане сноубордист Виктор Вайлд, а ведь из Красноярского края его буквально выгоняли.