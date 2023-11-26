Большунов сделал хет-трик в Вершине Теи. Кто способен навязать ему конкуренцию в России?

Итоги первого этапа Кубка страны.

Кубок России. 1-й этап. Вершина Теи

10 км (К), раздельный старт, женщины

1. Вероника Степанова — 29.17,6.

2. Анастасия Кулешова — 28,0.

3. Алина Пеклецова — 33,4.

15 км (К), раздельный старт, мужчины

1. Александр Большунов — 37.29, 4.

2. Савелий Коростелев — 6,3.

3. Сергей Ардашев — 21,3.

В Вершине Теи закончился первый этап Кубка России. Сезон новый, но герои у него пока те же. Несмотря на травмы и различные проблемы в подготовке, главными лицами этапа стали Александр Большунов и Вероника Степанова, которые в Теи продемонстрировали свое превосходство над соперниками.

Большунов покорил Вершину Теи

Перед началом этапа тренер Юрий Бородавко предупреждал, что Большунов хоть и заявлен на все гонки, но может какие-то пропустить. Все зависело от состояния спортсмена. Летом трехкратный олимпийский чемпион повредил спину. Травма оказалась настолько серьезной, что в какой-то момент у него появились мысли о пропуске всего сезона.

Александр восстановился за три месяца и пока выкашивает первые места во всех гонках, в которых участвует. Он начал победную серию в коньковой разделке на 10 километров в рамках Кубка Хакасии, который предварял этап Кубка России. Тогда он выиграл у всех соперников от 30 секунд. В первом официальном старте сезона — тоже разделке свободным стилем, но на 15 километров — его преимущество над вторым местом было уже не таким большим. Артем Мальцев отстал на шесть секунд, правда, было видно, что Большунов контролирует ситуацию. В коньковом спринте в Вершине Теи, казалось, что Александр встретит большее сопротивление. Но и тут ему даже не нужно было делать разножку на финише, так как оппоненты были за спиной.

Александр Большунов. Фото vk.com/nalyzhi

В заключительной гонке этапа участники перешли с конька на классику, что не изменило расклад на финише. В разделке на 15 километров у Большунова был последний, 119-й номер, поэтому он все прекрасно видел. Первую отсечку 1,2 километра он прошел с седьмым результатом, но дальше ниже первого уже не опускался. Расслабляться Александру не давал Савелий Коростелев, державшийся в опасной близости. Однако свое преимущество Большунов сохранил.

На старте зимы может показаться, что Сан Саныч заберет сезон в одну калитку и у него нет конкуренции в России. Но на самом деле еще не все соперники подъехали или в своем боевом состоянии. Пропустил этап Сергей Устюгов, который тренируется и выступает по индивидуальному плану. В прошлом сезоне жара в лыжных гонках началась, когда Устюгов приехал на третий этап Кубка России.

Еще не в идеальном состоянии другой олимпийский чемпион — Алексей Червоткин. Он, как и Большунов, потянул спину. В результате Червоткин пропустил первую гонку этапа, был заявлен на спринт, но тоже не вышел на старт. В заключительной разделке в Вершине Теи Алексей все-таки открыл свой соревновательный сезон и занял пятое место, уступив победителю 30 секунд.

В спринтерских гонках, помимо Устюгова, серьезную конкуренцию Большунову должен составить Александр Терентьев. В Вершине Теи двукратного бронзового призера Олимпиады подвел инвентарь. В прологе Терентьев сломал палку и не прошел квалификацию.

Вероника Степанова. Фото vk.com/nalyzhi

Дубль Степановой

В женских соревнованиях ситуация чем-то похожа. Веронике Степановой было по силам сделать хет-трик, но на старт спринта она не вышла. Возможно, дело в травме, которую она получила перед началом этапа. О ней рассказал «Чемпионату» тренер Егор Сорин, сама Степанова о своих болячках не говорит и призывает это делать и других лыжников. «Она на тренировке на спуске упала на руку, был ушиб, — объяснял Сорин после первой гонки. — Делали снимок, боялись, что будет вывих. Опасения не подтвердились. Она растянула связки. Нужно было время. Мы не знали, хватит ли времени до гонки, чтобы палец пришел в себя. Боль ушла, она могла палку крепко держать. В первый день утром вообще с одной покаталась, вечером уже с большим темляком, но палку держала еще».

Открывающую этап коньковую разделку Степанова взяла с огромным преимуществом — 30 секунд перед вторым местом. Пропустив спринт, в котором победила Анастасия Фалеева, Вероника устроила опрос у себя в соцсетях: «Выходить мне завтра на старт?» Варианты ответов: «Да», «Нет» и «Как ты уже достала». Около 80 процентов подписчиков проголосовали за первый вариант. Вероника выступила в гонке, хотя вряд ли на это повлияли результаты опроса.

Состав классической разделки был многообещающим. В протоколе появились олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Однако Ступак решила отложить свой дебют в этом сезоне и на старт не вышла, а Сорина сошла с дистанции после отметки 3,3 км, на которой у нее 10-й результат и 32 секунды отставания от лидера. Вообще Татьяна, которая только-только вышла из декретного отпуска, планировала бежать в Вершине Теи все гонки, но перед началом этапа получила небольшую травму. В итоге вновь сверхуверенная победа Степановой. На этот раз преимущество перед вторым местом составило 28 секунд.

Конечно, все ждут возвращения главной лыжницы страны Натальи Терентьевой. Однако тренер Бородавко пока не дает прогнозов на то, когда Наталья начнет хотя бы тренировки. На следующем этапе Кубка России в Тюмени зрители ее точно не увидят. Этап пройдет с 1 по 3 декабря. В программе коньковые разделки, классические спринты и масс-старты.