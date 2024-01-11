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Сегодня, 16:00

«С трудом выходила на трассу — замерзали руки». Лыжников в Казани встретили аномальные морозы

Большунов продлил победную серию на этапе Кубка России
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Федерация лыжных гонок России
Вероника Степанова.
Фото Федерация лыжных гонок России
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Арктическое вторжение против Большунова и Степановой.

Кубок России. Пятый этап
Женщины, 10 км (С), раздельный старт
1. Вероника Степанова — 25.18,8
2. Алина Пеклецова — 39,0
3. Елизавета Пантрина — 46,3
Мужчины, 15 км (С), раздельный старт
1. Александр Большунов — 34.46,5
2. Артем Мальцев — 46,9
3. Савелий Коростелев — 53,1

В Казани начался пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Это первый старт всероссийского уровня в городе с советских времен и серьезная проверка для новой лыжно-биатлонной базы Татарстана, строительство которой сопровождали несколько скандалов. Судя по первым отзывам, спортсмены и тренеры стадионом «Мирный» довольны, однако у организаторов была новая напасть, против которой они уже были неподвластны — погода. Крещенские морозы не отступают, так что главным соперником для Александра Большунова и других звезд соревнований была матушка-природа.

Пеклецова и Пантрина финишировали следом за Степановой

Лыжно-биатлонный стадион в Казани можно считать официально открытым. Формально объект ввели в эксплуатацию весной прошлого года, однако только в январе 2024 до «Мирного» добрались лучшие лыжники России. Елена Вяльбе сдержала свое обещание и привезли в Татарстан один из этапов Кубка России, что воодушевило как тренеров, так и спортсменов. Одно дело сидеть в Хакасии на Вершине Теи, где крупных населенных пунктов нет в радиусе 100 километров. И совсем другое пусть и на окраине, но в черте крупного миллионника. Правда, о том чтобы погулять для гостей пятого этапа Кубка речи особо не шло, потому что погода настаивала на том, чтобы не выходить за пределы гостиницы. Формально в четверг температура не опускалась днем ниже минус 18, однако из-за ветра и снегопада ощущения были как при морозе минус 25.

Савелий Коростелев, Александр Большунов, Александр Терентьев. У Большунова нет соперников даже в спринте. Победная суперсерия достигла цифры в 11 гонок

Однако у лыжников вариантов нет — надо выходить на трассу и бежать. Соревновательная программа началась с гонок с раздельным стартом. Начали девушки на дистанции в 10 километров и последний круг многим давался с откровенным трудом. «Погода сегодня достаточно холодная была, стартовать очень непросто было, замерзли руки», — с трудом поделилась впечатлениями после финиша Алина Пеклецова, финишировавшая второй. Первое место вновь у Вероники Степановой. Она набрала форму и пока что выступает в своей отдельной лиге. А вот на позициях ниже много своих интриг. В частности, внимание на себя обратила Елизавета Пантрина. По дистанции она претендовала даже на лидерство, однако финишировала только третьей — не хватило сил на последний круг. Впрочем, причина неудачи может быть и в проблемах с подготовкой. Елизавета заболела незадолго до нового года и вернулась к полноценным тренировкам только на днях.

Вероника Степанова.
Фото Федерация лыжных гонок России

Коростелев хотел остановить Большунова, но едва не выпал из тройки

Не могла показать свой максимум в Казани и олимпийская чемпионка Татьяна Сорина. Лыжница пропустила последние полтора месяца из-за проблем со здоровьем, а в «Мирном» финишировала восьмой. «Трудно оценить свою форму, потому что полтора месяца у меня выпало из подготовки. С 27 ноября я не стояла на лыжах и буквально 1 января только начала двигаться, ногами толкаться. Не могла нормально даже наступать на ногу, делала все тренировки только в тренажерном зале на станке, силовых упражнениях», — рассказывала Татьяна. По словам Сориной, еще в декабре она каталась только «на руках», а ногами начала шевелить лишь в первые дни нового года. Тренер Егор Сорин и вовсе заявил, что, учитывая обстоятельства, никаких спортивных задач перед его супругой стоять не могло.

Призеры скиатлона: Илья Семиков, Александр Большунов и&nbsp;Савелий Коростелев. Большунов издевается над соперниками. Были бы мы конкурентоспособны за рубежом?

Мужчинам пришлось труднее. В отличие от девушек они бежали 15 километров, что точно было в плюс для Александра Большунова. В отличие от другой звезды лыж мирового уровня Йоханнеса Клебо, Сан Саныч любит стайерские дистанции. Марафона в программе казанского этапа нет. Однако и на такой «разделке» Большунов в своем текущем состоянии неудержим. Он с самого начала взял с места в карьер, и визуально легко завоевал свою 13 медаль подряд. Уже даже интересно кто первым сможет остановить трехкратного олимпионника? Такую цель ставит перед собой амбициозный Савелий Коростелев. Однако в четверг молодой спортсмен с трудом доехал последний круг и едва не проиграл даже «бронзу» Ивану Горбунову. «Серебро» спокойно забрал Артем Мальцев, а Большунов вновь вышел в свою отдельную лигу и привез соперникам больше 40 секунд. Пока что равных ему нет, как бы кто не надеялся.

Александр Большунов
Артем Мальцев
Вероника Степанова
Савелий Коростелев
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Большунов продолжит свою победную серию в Татарстане? Лыжные соревнования высокого уровня впервые пройдут в Казани