Арктическое вторжение против Большунова и Степановой.

Кубок России. Пятый этап

Женщины, 10 км (С), раздельный старт

1. Вероника Степанова — 25.18,8

2. Алина Пеклецова — 39,0

3. Елизавета Пантрина — 46,3

Мужчины, 15 км (С), раздельный старт

1. Александр Большунов — 34.46,5

2. Артем Мальцев — 46,9

3. Савелий Коростелев — 53,1

В Казани начался пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Это первый старт всероссийского уровня в городе с советских времен и серьезная проверка для новой лыжно-биатлонной базы Татарстана, строительство которой сопровождали несколько скандалов. Судя по первым отзывам, спортсмены и тренеры стадионом «Мирный» довольны, однако у организаторов была новая напасть, против которой они уже были неподвластны — погода. Крещенские морозы не отступают, так что главным соперником для Александра Большунова и других звезд соревнований была матушка-природа.

Пеклецова и Пантрина финишировали следом за Степановой

Лыжно-биатлонный стадион в Казани можно считать официально открытым. Формально объект ввели в эксплуатацию весной прошлого года, однако только в январе 2024 до «Мирного» добрались лучшие лыжники России. Елена Вяльбе сдержала свое обещание и привезли в Татарстан один из этапов Кубка России, что воодушевило как тренеров, так и спортсменов. Одно дело сидеть в Хакасии на Вершине Теи, где крупных населенных пунктов нет в радиусе 100 километров. И совсем другое пусть и на окраине, но в черте крупного миллионника. Правда, о том чтобы погулять для гостей пятого этапа Кубка речи особо не шло, потому что погода настаивала на том, чтобы не выходить за пределы гостиницы. Формально в четверг температура не опускалась днем ниже минус 18, однако из-за ветра и снегопада ощущения были как при морозе минус 25.

Однако у лыжников вариантов нет — надо выходить на трассу и бежать. Соревновательная программа началась с гонок с раздельным стартом. Начали девушки на дистанции в 10 километров и последний круг многим давался с откровенным трудом. «Погода сегодня достаточно холодная была, стартовать очень непросто было, замерзли руки», — с трудом поделилась впечатлениями после финиша Алина Пеклецова, финишировавшая второй. Первое место вновь у Вероники Степановой. Она набрала форму и пока что выступает в своей отдельной лиге. А вот на позициях ниже много своих интриг. В частности, внимание на себя обратила Елизавета Пантрина. По дистанции она претендовала даже на лидерство, однако финишировала только третьей — не хватило сил на последний круг. Впрочем, причина неудачи может быть и в проблемах с подготовкой. Елизавета заболела незадолго до нового года и вернулась к полноценным тренировкам только на днях.

Вероника Степанова. Фото Федерация лыжных гонок России

Коростелев хотел остановить Большунова, но едва не выпал из тройки

Не могла показать свой максимум в Казани и олимпийская чемпионка Татьяна Сорина. Лыжница пропустила последние полтора месяца из-за проблем со здоровьем, а в «Мирном» финишировала восьмой. «Трудно оценить свою форму, потому что полтора месяца у меня выпало из подготовки. С 27 ноября я не стояла на лыжах и буквально 1 января только начала двигаться, ногами толкаться. Не могла нормально даже наступать на ногу, делала все тренировки только в тренажерном зале на станке, силовых упражнениях», — рассказывала Татьяна. По словам Сориной, еще в декабре она каталась только «на руках», а ногами начала шевелить лишь в первые дни нового года. Тренер Егор Сорин и вовсе заявил, что, учитывая обстоятельства, никаких спортивных задач перед его супругой стоять не могло.

Мужчинам пришлось труднее. В отличие от девушек они бежали 15 километров, что точно было в плюс для Александра Большунова. В отличие от другой звезды лыж мирового уровня Йоханнеса Клебо, Сан Саныч любит стайерские дистанции. Марафона в программе казанского этапа нет. Однако и на такой «разделке» Большунов в своем текущем состоянии неудержим. Он с самого начала взял с места в карьер, и визуально легко завоевал свою 13 медаль подряд. Уже даже интересно кто первым сможет остановить трехкратного олимпионника? Такую цель ставит перед собой амбициозный Савелий Коростелев. Однако в четверг молодой спортсмен с трудом доехал последний круг и едва не проиграл даже «бронзу» Ивану Горбунову. «Серебро» спокойно забрал Артем Мальцев, а Большунов вновь вышел в свою отдельную лигу и привез соперникам больше 40 секунд. Пока что равных ему нет, как бы кто не надеялся.