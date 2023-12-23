У Большунова нет соперников даже в спринте. Победная суперсерия достигла цифры в 11 гонок

Сан Саныч вновь опередил конкурентов в коньковом спринте на Кубке страны.

Этап Кубка России в Кирово-Чепецке

Спринт (С)

Женщины

1. Вероника Степанова — 3.10,90

2. Анастасия Фалеева — отставание 2,18

3. Елизавета Пантрина — 2,59

Мужчины

1. Александр Большунов — 3.40,23

2. Савелий Коростелев — отставание 0,89

3. Александр Терентьев — 1,31

Лидеры сборной России Вероника Степанова и Александр Большунов одержали уверенные победы в спринте свободным стилем на этапе в Кирово-Чепецке. Для Вероники это первый спринтерский успех в нынешнем Кубке страны, а вот Сан Саныч не знает поражений уже 11 гонок подряд. Казалось, что Савелий Коростелев и Александр Терентьев могут составить конкуренцию трехкратному олимпийскому чемпиону именно в этой гонке. В итоге Коростелев практически удержался за фаворитом на финише, но все равно уступил ему почти секунду.

Сан Саныч пока даже не на пике формы

Первые гонки (коньковые и классические разделки) четвертого этапа Кубка России в Кирово-Чепецке у мужчин не подарили особого разнообразия. Причем если Александр Большунов в первый день на дистанции 10 км классическим стилем опередил ближайшего преследователя Алексея Червоткина только на 13 секунд, то на пятнашке свободным стилем он попросту доминировал, о чем свидетельствует отрыв в 44 секунды от второго призера Алексея Шемякина.

Таким образом, Большунов отметил в Кубке России-2023/24 победный юбилей, выиграв 10 гонок из 10. И, конечно же, не прочь был в рамках субботнего спринта свободным стилем продолжить победную серию. Тем более победа в этой дисциплине у него уже в нынешнем сезоне имелась — в Вершине Теи в конце ноября.

«Радует, когда твой воспитанник ярко побеждает. По сравнению с прошлым годом побед больше. Но год на год не приходится. Не думал, что так получится в этом году. Была тяжелая травма, которая не позволила ему тренироваться в полную силу. Но видим, что он постепенно набирает форму. Какие-то гонки даются чуть сложнее, какие-то лучше. Например, сегодня было большое преимущество — форма растет, что только радует», — рассказал «СЭ» после десятой победы подопечного Юрий Бородавко, наставник Большунова. А президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и вовсе дала понять, что сейчас Сан Саныч даже находится не на пике— он сдерживает себя немного и в тренировках, и в гонках, а так мог выигрывать еще больше.

Борьба только за третье место

Возможно, с возвращением Сергея Устюгова станет веселее, но пока сроки неизвестны. Вяльбе, кстати, во время трансляций одной из гонок от ФЛГР рассказала о причинах плохой формы Устюгова на старте сезона: «У него после осенней простуды были сбои с давлением и сердцем, ему опять пришлось ходить в холтере. Поэтому те, кто пишет про него нехорошие вещи, вряд ли об этом знают. Я сказала ему, что нужно вылечиться до конца, а потом уже выходить на старт. Такой опытный спортсмен, как Сергей Устюгов, должен точечно выступать на соревнованиях. Давайте считать, что он сейчас делает полное техническое обслуживание своего организма, подкрутит что-то и выйдет в полной готовности».

Елена Валерьевна также сообщила, что, если у Устюгова все сложится хорошо, мы увидим его на пятом этапе Кубка России в Казани в середине января, а если нет, то на февральской Спартакиаде уж точно. Пока же без Устюгова прошли уже 11-я гонка и четвертый спринт Кубка страны-2023/24. Где Большунов дал понять серьезность намерений уже в квалификации, показав первое время. Правда, Андрей Мельниченко и Иван Горбунов отстали менее чем на секунду, а Александр Терентьев — на полторы.

Далее Большунов и Коростелев уверенно выиграли в четвертьфиналах и полуфиналах. Казалось, что нас в решающем забеге ждет острая борьба опытного чемпиона и юного дарования. Но Сан Саныч задолго до финиша разорвал пелотон, и его темп смог поддержать только Савелий, и то без особых шансов в финишном створе. В итоге интересной получилась борьба только за третье место, где Терентьев сумел выскочить из-за спины Ильи Семикова.

Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Елизавета Пантрина. Фото ФЛГР, vk.com/russianskiteam

Факт отравления Ступак не подтвержден

У женщин интриг в Кубке страны больше — Вероника Степанова выиграла только шесть гонок из десяти предыдущих. Причем в Кирово-Чепецке проиграла на «пятерке» классикой Анастасии Кулешовой, пусть затем взяла убедительный реванш на «десятке» коньковым стилем, привезя той же Кулешовой почти полминуты. При этом спринт Степанова прежде на Кубке России-2023/24 не выигрывала — в Вершине Теи вообще не вышла на старт (тогда коньком первенствовала Анастасия Фалеева), в Тюмени ограничилась квалификацией, а в Кирово-Чепецке на прошлой неделе стала второй, уступив Алене Барановой.

На сей раз Вероника квалифицировалась в финал со вторым временем, проиграв две секунды Марии Истоминой. Неожиданностью стали слабые результаты чемпионок предыдущих спринтерских гонок: Фалеева попала в финальный этап с 16-м временем, а Баранова — и вовсе с 20-м. Тем не менее все претендентки на победу добрались до финала, где не было равных Степановой. Ускорение Вероники в подъеме никто поддержать не сумел, в итоге она финишировала в гордом одиночестве с отрывом более чем в две секунды.

Многие с интересом ждали возвращения на лыжню в Кирово-Чепецке Юлии Ступак. Но в итоге олимпийская чемпионка так толком и не выступила, а перед спринтом вообще покинула соревнования. «В СМИ появилась информация об отравлении Ступак. Сразу созвонился с олимпийской чемпионкой. Она рассказала, что почувствовала недомогание, — рассказал министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик. — В медицинское учреждение Юлия не обращалась, факт отравления не подтвержден. Она уехала из Кировской области и будет готовиться к следующим соревнованиям. Пожелал ей скорейшего выздоровления и поздравил с наступающим Новым годом».