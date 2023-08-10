Великий лыжник рассказал о своем уникальном организме: рекордном потреблении кислорода и женском уровне тестостерона

Норвежец Бьорн Дэли раскрыл причины выдающихся результатов на лыжне.

Норвежские лыжники и биатлонисты всегда были в числе лучших в мире. Но благодаря чему им удается удерживать такой статус? Оставим разговоры о допинге и препаратах от астмы. Ведь имеется и другая версия, согласно которой скандинавы отличаются повышенным уровнем максимального потребления кислорода (МПК). Долгое время безусловным мировым чемпионом по этому показателю считался легендарный Бьерн Дэли. Однако затем это «достижение» повторили несколько других атлетов из Норвегии. Недавно Дэли дал развернутое интервью местным СМИ, рассказав, как ему удалось добиться таких значений и что они значат. Попутно вогнав журналистов в ступор признанием, что у него «женский» уровень тестостерона.

Норвежские лыжники долгое время возглавляли список самых «дышащих» людей мира

Бьорн Дэли — самый титулованный лыжник в истории лыж среди мужчин, восьмикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира. В 1990-х норвежец выиграл в общей сложности 29 медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира, поэтому его и считают величайшим из великих. Однако у Бьорна есть еще одно уникальное достижение, о котором знают немногие, — его организм установил негласный мировой рекорд по потреблению кислорода. Результаты медицинского обследования лыжника удивили даже видавших многое специалистов норвежского центра спортивной медицины — 96 мл.мин/кг! То есть организм Дели на пике его карьеры был способен переработать 7,3 литра кислорода всего за одну минуту. Для сравнения: рядовой показатель здорового человека — в диапазоне от 40 до 50 мл.мин/кг. У профессиональных спортсменов фиксируют 70+ и 80+, но планка в 90 — исключительный случай.

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96 мл.мин/кг — это настоящая природная аномалия. Тем удивительнее, что спустя пару лет точно такие же цифры зафиксировали при прохождении медицинского обследования Эспена Харальд Бьерке, чемпиона мира по лыжным гонкам среди юниоров 2002 года. Бьерке показал одинаковый с Дели результат по МПК — те же 96 мл.мин/кг. При этом результаты Эспена Харальда и близко не сравнятся с успехами Бьерна. На счету Бьерке медали с юниорских чемпионатов, а также несколько подиумов на этапах Кубка мира. Но на этом все, Эспен Харальд не мог даже квалифицироваться на Олимпиаду. Получается, что этот показатель не имеет принципиального значения в спорте? Как бы не так. МПК считается одной из основных характеристик, по которой высчитывается потолок возможностей спортсмена в циклических видах спорта. Грубо говоря, как долго атлета будет спасать «второе дыхание» — некий «предел сил».

Жаловался на перетренированность и «женские» нормы тестостерона

Высокие показали МПК не гарантия успеха, но без них трудно добиться больших побед. Сверхвысокие цифры Дэли показывают, что ему с рождения были даны отличные возможности, которыми он умело воспользовался. В отличие от Эспена Харальда, не сумевшего реализовать свой потенциал. «Эти показатели объясняют, благодаря чему я бегал быстро и очень долго, — рассказывает сам Бьерн о значении подобных исследований. — Мы регулярно следили за качеством насыщения крови кислородом и предпринимали усилия, чтобы цифры по МПК были регулярно выше 90. Подобные показатели держались на протяжении всего пика моей карьеры».

В Норвегии много внимания уделяют спортивной медицине, и речь идет не только о проблемах астмы в спорте. Специалисты медицинского центра ищут и способы увеличить показатели МПК. Какие именно это методы, видимо, секрет. Во всяком случае Бьорн никаких подробностей не раскрыл. СМИ многократно писали о том, что Дэли использует противоастматические препараты. Однако общеизвестно, что к этому спортсмену на протяжении всей карьеры не было никаких претензий по части допинга и запрещенных методов. Правда, он закончил карьеру еще до начала бурной деятельности ВАДА.

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Как бы то ни было, когда в 2012 году негласный рекорд лыжников Дэли и Харальда побили, новым «чемпионом» снова стал норвежец. На этот раз велосипедист Оскар Свендсен — его показатели выдали 97,5 мл.мин/кг. При этом больших успехов у Свендсена нет, отметить можно разве что юниорские победы и несколько сезонов по профессионалам в команде Joker Fuel.

Что же касается великого лыжника, то в том же интервью для NRK Дэли поделился еще одной любопытной особенностью своего организма — аномальные показатели тестостерона. «Мы так много тренировались, что у нас часто организм не справлялся, — вспоминает Бьорн. — В результате потом у меня был почти что женский уровень тестостерона. Приходилось делать паузу». При этом медицинских подтверждений тому, что уровень тестостерона в крови напрямую связан с объемами физических нагрузок, у ученых нет.

Впрочем, для мужчин пониженный тестостерон не так важен, как повышенный для женщин — сильный пол в этом плане никак не контролируют. Тем не менее работа и только работа — единственный секрет успеха как Дэли, так и других спортсменов его класса. Высокие показатели работоспособности организма могут стать опорой в достижении результата, но опираться только на них невозможно.