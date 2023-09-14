Большунов и другие топы пропустят чемпионат России. Лыжники, а вам точно нужны летние старты?

На соревнованиях в Малиновке ожидается не самый звездный состав.

Чемпионат России по лыжероллерам-2023

15 сентября

11.00 — 15 км (С), женщины

12.30 — 20 км (С), мужчины

16 сентября

11.00 — спринт (К), квалификация, мужчины и женщины

13.00 — спринт (К), финалы, мужчины и женщины

18 сентября

11.00 — 15 км (К), женщины

12.30 — 20 км (К), мужчины

Время начало гонок московское

В Малиновке стартует чемпионат России по лыжероллерам. В программе соревнований классические спринты, а также гонки на 15 километров коньком и классикой у женщин и на 20 километров у мужчин. Но чтобы увидеть в деле главных лиц российских лыж, придется потерпеть до старта зимнего сезона. Многие звездные спортсмены решили пропустить сентябрьский чемпионат.

Где Устюгов?

В календаре ФЛГР два летних чемпионата России. Один уже прошел в конце июля в Ханты-Мансийске. Первый летний чемпионат обычно многие топовые лыжники пропускают и заявляются на второй. Так было и в нынешнем году. Группа Юрия Бородавко практически в одно время с соревнованиями в Хантах проводила контрольные тренировки в Малиновке. Наталья Непряева на них выиграла три гонки из трех, а у парней по одной победе забрали Александр Терентьев, Артем Мальцев и Александр Большунов. Группа Егора Сорина, в которой тренируются олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Вероника Степанова, тоже на чемпионате страны в Югре не появилась, параллельно проводя сбор в белорусских Раубичах. Хотя один топ из группы Сорина все-таки прилетел в Ханты-Мансийск — это был олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

Однако надо понимать, что Сергей, вероятно, решил выступить в июльском чемпионате России, чтобы поддержать организаторов. Устюгов представляет ХМАО и редко пропускает старты в родном регионе. Например, в конце прошлого сезона лыжник предпочел выступить не на финале Кубка России, где собрались его главные соперники, а на Югорском марафоне. На чемпионате страны в июле не сказать, что Сергей выступил сверхмощно: 8-е место в гонке с раздельного старта, 6-е — в пасьюте, 16-е в масс-старте. Однако вместе со сборной ХМАО он стал чемпионом России в эстафете и зацепил серебро в спринте.

Практически все лето Устюгов тренировался вне группы Сорина по планам Маркуса Крамера, но должен был присоединиться к команде на сборе как раз в Малиновке перед чемпионатом России. Правда, лыжник после разговора с Егором Сориным решил на сбор не приезжать и продолжил готовиться к зиме по индивидуальному расписанию, в которое старты в Малиновке не вошли.

Алексей Червоткин и Александр Большунов. Фото ФЛГР

Где Большунов?

Группа Юрия Бородавко начала подготовку в Малиновке 31 августа, правда, с кучей проблем по здоровью. Они коснулись всех олимпийских чемпионов в составе группы: Алексей Червоткин и Александр Большунов потянули спины, а Дениса Спицова укусил клещ, поэтому необходимо было пройти медикаментозное лечение. Ожидалось, что все трое выступят в Малиновке. Но в начале этой недели Бородавко сообщил «Чемпионату», что Большунов и Червоткин все-таки вне заявки: «К сожалению, они до сих пор восстанавливаются от травм и тренируются в щадящем режиме. Саша и Леша не проделали ту работу, которая необходима для соревнований. У них есть определенные ограничения».

Начало сбора не задалось и у Спицова, а вместе с ним и у других членов группы. «Здесь заболели Денис Спицов, Александр Терентьев и Артем Мальцев — поднялась температура, воспалено горло. Они сдавали анализы, врачи подтвердили, что вирус. Болезнь протекает не как простуда, а значительно тяжелее. Нужно дать возможность спортсменам полностью выздороветь. Все трое не тренируются уже неделю», — сказал Бородавко.

Получается, что из тех шестерых лыжников, которые вернулись с Олимпиады в Пекине с медалями, на летнем чемпионате России сможет выступить только один Иван Якимушкин. Он, кстати, только восстановился после болезни и, вероятно, находится не в лучшей своей форме.

Наталья и Александр Терентьевы. Фото Соцсети

Где Терентьева?

В женских соревнованиях тоже потери. Главная лыжница страны Наталья Терентьева (летом Непряева сыграла свадьбу с Александром Терентьевым и сменила фамилию) перенесла операцию под общим наркозом. Об этом сама спортсменка сообщила 9 сентября: «Иногда полезно сделать шаг назад, чтобы потом были силы сделать два вперед, потому что женский организм очень хрупкая конструкция. Сейчас я, к сожалению, впервые за свою карьеру столкнулась с осознанием этого, перенеся первую в своей жизни операцию под общим наркозом. И сразу хочу сказать, что со мной все хорошо. Я восстанавливаюсь и начинаю понемногу двигаться, но для соревнований я в ближайшие дни непригодна, и сейчас для меня актуальна цитата: «нужно потренироваться». Так как Татьяна Сорина родила в июне ребенка и находится в декретном отпуске, выходит, что из олимпийских чемпионов в строю на чемпионат России остались только Вероника Степанова и Юлия Ступак.

В целом ситуация не выглядит критичной. Топовые спортсмены в лыжах и биатлоне не так серьезно относятся к летним соревнованиям, как и к титулу чемпиона страны по лыжероллерам. Эти старты называют «проходящими» или «подводящими», но специально к ним никто подготовку не ведет. И уж тем более спортсмены и тренеры не будут рисковать здоровьем ради победы на летнем чемпионате России. Если вспомнить, то в прошлом году на сентябрьских стартах из-за не самого лучшего самочувствия не выступали те же Наталья Терентьева и Александр Большунов. Как поступили бы они в снежное время года — неизвестно. Но зимой шансы увидеть на старте приболевших лыжников выше, чем летом.

Надо ли вообще проводить чемпионаты России летом? Спортсмены и тренеры говорят, что какой-то срез необходим, чтобы оценить правильность подготовки, а контрольные тренировки не заменят официальных соревнований. Однако состав участников в Малиновке показывает, что этот срез, может, и важен, но не для всех и не до такой степени. Федеральные каналы тоже обошли соревнования стороной, и по телевизору трансляций не будет. А добраться до деревни Кононовской Архангельской области, где пройдет в этом году летний чемпионат России, не так логистически просто. Наплыва зрителей точно не ожидается. Тогда для кого все это действительно нужно?