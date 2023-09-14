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Сегодня, 18:45

Большунов и другие топы пропустят чемпионат России. Лыжники, а вам точно нужны летние старты?

Большунов и Устюгов пропустят чемпионат России по лыжероллерам в Малиновке
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и тренер Юрий Бородавко
Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и тренер Юрий Бородавко.
Фото ФЛГР
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На соревнованиях в Малиновке ожидается не самый звездный состав.

Чемпионат России по лыжероллерам-2023
15 сентября
11.00 — 15 км (С), женщины
12.30 — 20 км (С), мужчины
16 сентября
11.00 — спринт (К), квалификация, мужчины и женщины
13.00 — спринт (К), финалы, мужчины и женщины
18 сентября
11.00 — 15 км (К), женщины
12.30 — 20 км (К), мужчины
Время начало гонок московское

В Малиновке стартует чемпионат России по лыжероллерам. В программе соревнований классические спринты, а также гонки на 15 километров коньком и классикой у женщин и на 20 километров у мужчин. Но чтобы увидеть в деле главных лиц российских лыж, придется потерпеть до старта зимнего сезона. Многие звездные спортсмены решили пропустить сентябрьский чемпионат.

Где Устюгов?

В календаре ФЛГР два летних чемпионата России. Один уже прошел в конце июля в Ханты-Мансийске. Первый летний чемпионат обычно многие топовые лыжники пропускают и заявляются на второй. Так было и в нынешнем году. Группа Юрия Бородавко практически в одно время с соревнованиями в Хантах проводила контрольные тренировки в Малиновке. Наталья Непряева на них выиграла три гонки из трех, а у парней по одной победе забрали Александр Терентьев, Артем Мальцев и Александр Большунов. Группа Егора Сорина, в которой тренируются олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Вероника Степанова, тоже на чемпионате страны в Югре не появилась, параллельно проводя сбор в белорусских Раубичах. Хотя один топ из группы Сорина все-таки прилетел в Ханты-Мансийск — это был олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

Сергей Устюгов. Устюгов далек от медалей чемпионата России в Хантах. Что происходит?

Однако надо понимать, что Сергей, вероятно, решил выступить в июльском чемпионате России, чтобы поддержать организаторов. Устюгов представляет ХМАО и редко пропускает старты в родном регионе. Например, в конце прошлого сезона лыжник предпочел выступить не на финале Кубка России, где собрались его главные соперники, а на Югорском марафоне. На чемпионате страны в июле не сказать, что Сергей выступил сверхмощно: 8-е место в гонке с раздельного старта, 6-е — в пасьюте, 16-е в масс-старте. Однако вместе со сборной ХМАО он стал чемпионом России в эстафете и зацепил серебро в спринте.

Практически все лето Устюгов тренировался вне группы Сорина по планам Маркуса Крамера, но должен был присоединиться к команде на сборе как раз в Малиновке перед чемпионатом России. Правда, лыжник после разговора с Егором Сориным решил на сбор не приезжать и продолжил готовиться к зиме по индивидуальному расписанию, в которое старты в Малиновке не вошли.

Алексей Червоткин и Александр Большунов
Алексей Червоткин и Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Где Большунов?

Группа Юрия Бородавко начала подготовку в Малиновке 31 августа, правда, с кучей проблем по здоровью. Они коснулись всех олимпийских чемпионов в составе группы: Алексей Червоткин и Александр Большунов потянули спины, а Дениса Спицова укусил клещ, поэтому необходимо было пройти медикаментозное лечение. Ожидалось, что все трое выступят в Малиновке. Но в начале этой недели Бородавко сообщил «Чемпионату», что Большунов и Червоткин все-таки вне заявки: «К сожалению, они до сих пор восстанавливаются от травм и тренируются в щадящем режиме. Саша и Леша не проделали ту работу, которая необходима для соревнований. У них есть определенные ограничения».

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Начало сбора не задалось и у Спицова, а вместе с ним и у других членов группы. «Здесь заболели Денис Спицов, Александр Терентьев и Артем Мальцев — поднялась температура, воспалено горло. Они сдавали анализы, врачи подтвердили, что вирус. Болезнь протекает не как простуда, а значительно тяжелее. Нужно дать возможность спортсменам полностью выздороветь. Все трое не тренируются уже неделю», — сказал Бородавко.

Получается, что из тех шестерых лыжников, которые вернулись с Олимпиады в Пекине с медалями, на летнем чемпионате России сможет выступить только один Иван Якимушкин. Он, кстати, только восстановился после болезни и, вероятно, находится не в лучшей своей форме.

Наталья и Александр Терентьевы
Наталья и Александр Терентьевы.
Фото Соцсети

Где Терентьева?

В женских соревнованиях тоже потери. Главная лыжница страны Наталья Терентьева (летом Непряева сыграла свадьбу с Александром Терентьевым и сменила фамилию) перенесла операцию под общим наркозом. Об этом сама спортсменка сообщила 9 сентября: «Иногда полезно сделать шаг назад, чтобы потом были силы сделать два вперед, потому что женский организм очень хрупкая конструкция. Сейчас я, к сожалению, впервые за свою карьеру столкнулась с осознанием этого, перенеся первую в своей жизни операцию под общим наркозом. И сразу хочу сказать, что со мной все хорошо. Я восстанавливаюсь и начинаю понемногу двигаться, но для соревнований я в ближайшие дни непригодна, и сейчас для меня актуальна цитата: «нужно потренироваться». Так как Татьяна Сорина родила в июне ребенка и находится в декретном отпуске, выходит, что из олимпийских чемпионов в строю на чемпионат России остались только Вероника Степанова и Юлия Ступак.

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В целом ситуация не выглядит критичной. Топовые спортсмены в лыжах и биатлоне не так серьезно относятся к летним соревнованиям, как и к титулу чемпиона страны по лыжероллерам. Эти старты называют «проходящими» или «подводящими», но специально к ним никто подготовку не ведет. И уж тем более спортсмены и тренеры не будут рисковать здоровьем ради победы на летнем чемпионате России. Если вспомнить, то в прошлом году на сентябрьских стартах из-за не самого лучшего самочувствия не выступали те же Наталья Терентьева и Александр Большунов. Как поступили бы они в снежное время года — неизвестно. Но зимой шансы увидеть на старте приболевших лыжников выше, чем летом.

Надо ли вообще проводить чемпионаты России летом? Спортсмены и тренеры говорят, что какой-то срез необходим, чтобы оценить правильность подготовки, а контрольные тренировки не заменят официальных соревнований. Однако состав участников в Малиновке показывает, что этот срез, может, и важен, но не для всех и не до такой степени. Федеральные каналы тоже обошли соревнования стороной, и по телевизору трансляций не будет. А добраться до деревни Кононовской Архангельской области, где пройдет в этом году летний чемпионат России, не так логистически просто. Наплыва зрителей точно не ожидается. Тогда для кого все это действительно нужно?

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
Сергей Устюгов
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