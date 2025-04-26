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Лыжные гонки

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Дом родителей Большунова уничтожен украинским снарядом. К счастью, никто не пострадал

Дом родителей Большунова в Брянской области уничтожил обстрел ВСУ
Егор Сергеев
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Там давно никто не жил.

В Брянской области сообщили о попадании украинского снаряда в дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. К счастью, никто не пострадал, но здание уничтожено.

Что произошло с домом

О произошедшем рассказал «Матч ТВ» со ссылкой на администрацию Севского муниципального района.

Отец лыжника Александр Большунов уже прокомментировал произошедшее. «Дом уничтожен. Попали в центр — и все выгорело. Меня там не было. Обошлось без пострадавших — только душа моя. То, что дома никого не было, — счастливая случайность? Не хочу об этом говорить, уже один раз Бог меня спас от прилета около дома... Дайте немного душевного спокойствия», — сказал Большунов-старший «СЭ».

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По этому поводу с Большуновым-старшим уже переговорил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, никто из семейства олимпийского чемпиона не поедет на место разрушенного дома — сейчас это небезопасно.

«Разговаривал с Александром Ивановичем, он говорит, нет смысла ехать смотреть — за машинами и людьми охотятся дроны. Нет смысла подвергать себя опасности, когда дом не вернуть. Александр Иванович переживает крепко, там прошла вся его сознательная жизнь», — сказал Бородавко «СЭ».

Фото Global Look Press

Дом давно пустовал

В этом районе Брянской области давно неспокойно, поэтому семья Большуновых уже переехала в другое место. Отец лыжника время от времени приезжал в родной дом в деревне Подывотье, чтобы проверить состояние постройки. В январе 2024 года Большунов-старший говорил: «Я там сейчас не живу, приезжаю периодически проверить дом. Хорошо, что никто не пострадал».

По словам Большунова-старшего, он самостоятельно построил этот дом, вложив в него много сил: «Подывотье? Это больная для меня тема. Я бы не хотел про нее много говорить. Жить там на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти. А был я от нее буквально в десяти метрах. Мы сейчас живем в Брянской области, но в другом месте.

Этот дом я построил своими руками. Настя и Саша были маленькими и тоже помогали. Я не в отцовский дом пришел, а всю жизнь на это положил. Переднюю часть дома повредило, да. Но я подшаманил, закрыл фронтоны. А что еще остается?» — цитирует Большунова-старшего «Чемпионат».

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Лыжная трасса рядом с домом

Большунов-старший в интервью «СЭ» рассказывал, что около дома всегда готовил лыжню — на случай, если сын приедет. Он не возражал, чтобы на ней катались и другие спортсмены. А трасса, на которой олимпийский чемпион начинал тренироваться, была лично проложена его отцом в лесу. «Когда его нет в деревне, я всегда чищу трассу: вдруг приедет. Соседи меня считают чокнутым. Зато у сына такие результаты», — рассказывал Большунов-старший.

Александр Большунов
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