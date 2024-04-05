Большунов интриговал недолго. Он близок к победе в финале Кубка России

Сан Саныч выиграл вторую гонку подряд в Кировске.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск

Женщины. 10 км, классический стиль (раздельный старт)

1. Анастасия Кулешова — 28.10,6

2. Вероника Степанова +13,5

3. Елизавета Пантрина +37,3

Зачет мини-тура (после трех гонок)

1. Вероника Степанова — 54.01,2

2. Анастасия Кулешова +30,1

3. Елизавета Пантрина +1.10,3



Мужчины. 15 км, классический стиль (раздельный старт)

1. Александр Большунов — 37.18,2

2. Савелий Коростелев +6,0

3. Алексей Червоткин +25,7

Зачет мини-тура (после трех гонок)

1. Александр Большунов — 1:11.45,2

2. Савелий Коростелев +36,9

3. Алексей Червоткин +57,8

Александр Большунов и Анастасия Кулешова выиграли гонки с раздельным стартом классическим стилем в финале Кубка России в Кировске, но если Большунов перед воскресным штурмом горы в стиле Альпе де Чермис только упрочил свое лидерство, то Кулешова по-прежнему серьезно отстает от Вероники Степановой.

Коростелев бросил вызов

Большунов начал «разделку» не слишком быстро по своим меркам, уступая на первой отметке лучшему результату почти семь секунд. Но к концу первого пятикилометрового круга Александр нарастил темп и уже догнал стартовавшего на 30 секунд раньше Сергея Устюгова. Казалось, это хитрый тактический план Устюгова, специально поджидавшего Большунова, дабы большую часть дистанции поработать с лидером российских лыж в связке. Но нет, уже на подъеме в первой части второго круга Сергей безнадежно отстал от Сан Саныча и откатился по времени в середину второго десятка. Правда, заключительный круг Устюгов пробежал неплохо и в итоге финишировал восьмым, пусть и с отставанием более чем в полторы минуты от чемпиона.

Большунов тем временем после не самого стремительно старта шел свою гонку — плавно, красиво и, главное, быстро. Он преодолел десятикилометровую отметку лидером, превосходя Савелия Коростелева почти на десять секунд. С учетом того что Савелий опережал всех остальных, в победе Александра в тот момент особых сомнений не было. Но на отметке 11,5 км они появились — разрыв между Большуновым и Коростелевым неожиданно для многих сократился до трех секунд.

Савелий Коростелев, Александр Большунов и Александр Червоткин. Фото ФЛГР

Впрочем, интрига, как и надежда на успех у Савелия, жила недолго — Большунов нашел в себе силы вновь прибавить, преодолев мини-кризис, и в итоге выиграл у 20-летнего соперника шесть секунд. Коростелев, надо признать, выглядел расстроенным — победа действительно была довольно близка. Но опыт в плане раскладки по дистанции и мощь Сан Саныча все же решили исход этого противостояния в пользу Большунова, пусть сам лучший лыжник России по ходу этого мини-тура не скрывает своего неидеального физического состояния.

«Главное было — бежать своим темпом, что я и сделал, несмотря на большой проигрыш на первых отсечках. К заключительному кругу все встало, скажем так, на свои места. Надо было додержать темп, который взял в начале, и в принципе этого хватило. Мне говорили, что я отстаю, но понимал, что круг достаточно сложный и первые отсечки — это не показатель», — прокомментировал свой успех Большунов.

Скорее всего, Александр должен выиграть финал Кубка России, поскольку Коростелеву надо отыгрывать в воскресенье в коньковом масс-старте на горе Айкуайвенчорр как минимум 37 секунд. Это выглядит малореальным, но второе место Савелий, весьма вероятно, сохранит. Любопытно будет посмотреть и на горовосхождение Устюгова, пока занимающего седьмое место в зачете мини-тура.

Анастасия Кулешова и Вероника Степанова. Фото ФЛГР

Степанова почти не растеряла преимущества

Главное противостояние в женской «разделке» было понятно еще до старта — Кулешова против Степановой. Анастасия посильнее Вероники в гонках классическим стилем, но, чтобы выйти в лидеры тура перед финишной гонкой, ей требовалось отыграть более 40 секунд. Причем начали «десятку» обе фаворитки финала Кубка страны не слишком быстро, уступая, в частности, еще одной претендентке на высокие места Татьяне Сориной. Однако Сорина уже к середине дистанции начала сдавать, как и Анастасия Фалеева, Алина Пеклецова и многие другие, а Кулешова только прибавляла.

Тем не менее на экваторе гонки ее преимущество над Степановой составляло всего-навсего около пяти секунд, да и на втором круге выросло незначительно. Пусть с технической точки зрения Вероника бежала неидеально, на скорости это почти не сказывалось — на каждом километре она отдавала Кулешовой какие-то временные крохи. В итоге Анастасия отыграла у лидера только 13 секунд, так что Степанова в воскресенье при штурме горы Айкуайвенчорр получит запас в полминуты.

«Здесь специфическое место, по ходу гонки ощущаешь себя по-другому, дышится тяжеловато, в груди жжет... Довольна результатом, люблю бегать классические гонки, приятно, что одержала уверенную, как мне кажется, победу в любимой дисциплине. Любая гонка — преодоление себя, не скажу, что сегодня было что-то особенное. Просто работала, терпела, как и все остальные», — прокомментировала победу Кулешова. Он также добавила, что любит гонки в гору, хочет во время финального подъема наслаждаться и надеется на интересную борьбу со Степановой. У остальных шансов на победу в мини-туре уже практически нет.