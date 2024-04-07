Большунов соскучился по «Тур де Ски» и потащил всех в гору. Лыжники ярко закрыли сезон на горнолыжном курорте

Необычная гонка в финале сезона.

В Кировске (Мурманская область) завершился финал Кубка России по лыжным гонкам, а вместе с ним — и практически весь лыжный сезон-2023/24. И под финиш лыжников ждала самая необычная гонка года — Александр Большунов, Вероника Степанова и все остальные пошли в гору с уклоном в 44 градуса. Подобный подъем на горнолыжную трассу всегда был изюминкой «Тур де Ски». Уже третий год, как российские лыжники вынуждены оставаться без международных стартов, так что на Хибинах решились на смелый эксперимент и организовали свой ответ альпийской многодневке — Тур «Большой Вудъявр».

Идея Большунова реализовалась в лучшую гонку сезона

Есть более сумасшедшая идея, кроме как отправить лучших лыжников России бежать вверх по горнолыжной трассе? Не горнолыжников, а ребят из cross-country, как официально называется этот вид по классификации МОК. Хотя и горнолыжники обычно скатываются вниз, а не тащат себя вверх, для этого существует подъемник. Впервые подобный эксперимент провели в 2006 году, когда по аналогии с велогонкой «Тур де Франс» организовали лыжную многодневку «Тур де Ски». Европейцы долго думали, как необычно завершить соревнования, и решили отправить всех покорять горнолыжный склон. С тех пор финиш гонкой в гору стал фишкой «Тур де Ски». Сначала подъем был у трассы Валь-ди-Фиеме, с недавних пор бегут по горе Альпе-Чермиса. Однако, кроме этого вынесенного этапа лыжной многодневки, подобные гонки больше нигде не встречались.

И тут Александр Большунов неожиданно подкидывает идею организаторам финала Кубка России в Кировске — а почему бы не организовать масс-старт на гору Большой Вудъявр? О том, что именно Большунов — автор инициативы, рассказал другой трехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов. Александр отнекиваться не стал. «Это была моя идея, все так. Не то чтобы соскучился по «Тур де Ски». Просто мы шагаем в ногу со временем, добавляем новые форматы в наши лыжные гонки российские. Развиваемся, не стоим на месте, это главное», — ответил лидер российских лыж на вопрос «СЭ». Только вот победить Большунову не удалось. С первых же метров — а перед подъемом в гору лыжникам предстояло еще пройти два круга по городскому парку — в отрыв пошел Савелий Коростелев. Александр, казалось бы, контролировал ситуацию, однако достать Коростелева так и не смог.

Фото Федерация лыжных гонок России

Савелий и сам не мог поверить своему счастью

Ближе к финишу Большунов упустил даже второе место — его опередил еще и Алексей Червоткин. Коростелев весь сезон ставил перед собой цель обыграть Сан Саныча. Удалось впервые в Малиновке на чемпионате России, но там уже и самого Савелия обошел Ермил Вокуев. А в Кировске все сложилось как надо — первое место, во что молодой лыжник долго не мог поверить. «Честно, даже не думал, что получится именно сегодня обыграть Большунова, на подъеме в гору. Саша шел за мной по пятам, казалось, что мы выйдем на финиш и он, как обычно, выскочит из-за спины и обскочит, но что-то пошло не так», — сказал Коростелев журналистам сразу после дистанции. Дышал он тяжело, все-таки 44 градуса в подъем — это не шутки. Хотя Большунов и пытался отшучиваться, рассказывая про погоду. С ней повезло — солнце и даже на вершине всего минус семь.

Только вот для сравнения — в Италии пиковый подъем достигает всего 29 градусов. Елена Вяльбе на это заявила, что нужно радоваться, раз наша трасса круче. Однако вот девушки отмечали серьезность поставленной перед ними задачи. «Подъем дался очень тяжело, трасса тяжелая, отличается от итальянского Альпе-Чермиса тем, что финиш в подъем, так что было очень сложно. Хотелось еще пробежать, но в лучшем самочувствии», — сказала олимпийская чемпионка Татьяна Сорина, у которой, в отличие от многих, есть опыт «Тур де Ски». Но она только седьмая, а победила Алина Пеклецова. Для Вяльбе это неожиданностью не стало, Елена Валерьевна отметила ее как самую «легкую» в команде. Пеклецова задала такой темп, что справиться с ним не способна оказалась даже Вероника Степанова. Лидер женского зачета думала разве что над тем, чтобы сохранить второе место, на которое претендовала Анастасия Кулешова.

Елена Вяльбе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вяльбе довольна результатом и думает над новыми экспериментами

Так или иначе, эксперимент можно назвать удачным. Идея приглянулась как федерации, так и самим лыжникам. И даже болельщикам! Мало кто мог подумать, сколько людей соберется в 10 утра в воскресенье, чтобы подниматься в гору и смотреть за тем, как мимо пробегают Большунов, Степанова и остальная наша лыжная братия. Но в результате ажиотаж был таким, что у канатной дороги столпились очереди, сравнимые с очередями в московском метро в час пик. «Честно, когда первые девчонки прибежали, я даже плакала... Честно, боялась, что тяжело добраться и никого не будет. А на самом деле народу было очень много. У нас получилось ровно все, что мы хотели, и даже больше», — не скрывала потом своих впечатлений от гонки в гору Вяльбе. Поэтому вопрос о том, вернутся лыжники на Большой Вудъявр, даже не стоит.

Даже в случае возвращения на международную арену эту гонку стоит оставить, ведь наконец-то наши лыжи нашли способ выбраться из искусственного кокона и дали волю фантазии. На этом останавливаться не стоит. Городские спринты, шоу-гонки против снегоходов, мужчины против женщин — вариантов, как разнообразить классический набор из разделок и скиатлонов, масса. Было бы желание! Судя по глазам Елены Валерьевны, теперь оно есть. В отличие от желания приглашать на эти старты иностранцев. На вопрос о возможности международного участия Вяльбе была непривычно резкой и заявила: «Если они не приглашают нас к себе, то с чего бы их приглашать в Россию?» И все же хочется верить, что это не окончательная позиция руководства ФЛГР. Ведь спарринг с теми же норвежцами необходим как воздух. Так зачем самих себя изолировать от мира?