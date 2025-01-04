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Лыжные гонки

Сегодня, 13:15

Большунов и Вяльбе не доехали до Гонки чемпионов. Что происходит с шоу в Рязани?

Александр Большунов снялся с Гонки чемпионов в Рязани из-за болезни
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Елена Вяльбе и Александр Большунов.
Фото ФЛГР, «СЭ»
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Долгожданные выставочные соревнования лыжников омрачены скандалом с автограф-картами.

Главная звезда зимнего спорта России Александр Большунов пропустит шоу-гонку лыжников и биатлонистов, которая состоится 4 и 5 января в Рязани. Трехкратный олимпийский чемпион из-за перенесенного ковида в конце 2024 года не смог одержать ни одной победы на Кубке России, а теперь, кажется, заболел снова. По крайней мере, так утверждает личный тренер титулованного спортсмена Юрий Бородавко. Между тем именно Большунова хотели лично увидеть многие зрители первой в истории Гонки чемпионов, задуманной как праздник снежных видов спорта. Не приехала в Рязань и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По словам организаторов, у олимпийской чемпионки «семейные обстоятельства».

Кто хочет, тот выступает

«Здесь нет ничего серьезного. У него легкое недомогание, першение в горле, — объяснил отсутствие Большунова в Рязани в интервью «СЭ» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. — Он рвался сюда, хотел приехать. Решили не усугублять, не стартовать. На замену едет другой спортсмен — Егор Митрошин. Большунову дали несколько дней, чтобы потом это не переросло во что-то серьезное. В следующих соревнованиях он, скорее всего, сможет принять участие».

Александр Большунов.
Фото Global Look Press

В первый день турнира в Рязани спортсмены выступят в квалификационных гонках. По их итогам планируется сформировать составы на смешанную эстафету, которая намечена на 5 января. В эстафете примут участие 10 команд по 4 спортсмена в каждой: лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка. Но, если в биатлоне выступят почти все сильнейшие, за исключением Даниила Серохвостова (который сам отказался от выступления), в лыжах по непонятным причинам нет многих лидеров сезона: Екатерины Смирновой, Арины Каличевой, Ивана и Лидии Горбуновых. Помимо Большунова, будет не хватать Сергея Устюгова. Также соревнования проигнорировала глава ФЛГР Елена Вяльбе.

— Елена Валерьевна не смогла приехать по семейным обстоятельствам, — объяснил на пресс-конференции в ответ на вопрос «СЭ» исполнительный директор СБР Александр Пак. — Никакой другой подоплеки нет. Что касается списков участников, то мы их формировали еще летом по результатам предыдущих стартов. Да, мы оставляли резерв. Могу сказать, что приглашали всех: и Горбуновых, и Устюгова, и Серохвостова. Но их планы не совпали с нашими, поэтому они не приехали. Мы никого силком не тащим. Кто хочет, тот выступает.

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Отличное начало?

Также старт соревнований оказался омрачен ошибкой на автограф-картах. Лыжников Анастасию Кулешову и Александра Терентьева на сувенирной продукции Гонки чемпионов подписали членами сборной России по биатлону. Кулешова, бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане, в соцсетях назвала это «интересной ситуацией» и заявила, что не знает, стоит ли ей теперь подписывать такую странную карточку. «Я же говорил лыжникам: ребята, надо быть медийными, иначе ты биатлонист! Гонка чемпионов — отличное начало!» — иронично прокомментировал инцидент Дмитрий Губерниев.

Александр Терентьев.
Фото ФЛГР

— Среди пострадавших еще Пеклецова, все молодые спортсменки, — признал оплошность Александр Пак, попытавшись обратить случившееся в шутку. — Я могу сказать, что мы настолько приятно шокированы переходом Натальи Шевченко из лыж в биатлон, что рука дрогнула, и мы решили заочно воплотить наши желания в действительность. Но я это говорить не буду, иначе по приезде в Москву меня не оставят в живых. Это просто ошибка. Я приношу извинения перед всеми лыжниками, которых мы определили в сборную России по биатлону.

В принципе, среди коллекционеров сувениры с ошибками ценятся даже больше, чем безупречные предметы. В конце концов, лыжника Сергея Устюгова тоже неоднократно путали с его однофамильцем Евгением Устюговым даже в больших федеральных СМИ. Однако истина, что первый блин обычно получается комом, для организаторов Гонки чемпионов — слабое утешение. И дай бог, чтобы этими недоразумениями все ограничилось. Будет обидно, если прекрасная идея не получит дальнейшего развития из-за досадных отказов в участии и ошибок изготовителей сувенирной продукции.

Состав участников Гонки чемпионов

Биатлонисты:
Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Емерхонов, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Смольский, Василий Томшин, Карим Халили.

Биатлонистки:
Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Динара Смольская, Анна Сола, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.

Лыжники:
Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Егор Митрошин.

Лыжницы:
Алена Баранова, Мария Истомина, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Дарья Непряева, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Татьяна Сорина, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева.

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Сборная России по биатлону
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Юрий Бородавко
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