«Атмосфера похожа на Кубок мира». В Рязани провели уникальную лыжно-биатлонную эстафету

Сегодня, 17:15
Гонка чемпионов. Эстафета
1. Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко, Эдуард Латыпов.
2. Алена Баранова, Денис Спицов, Анастасия Гришина, Евгений Емерхонов.
3. Алина Пеклецова, Алексей Червоткин, Анастасия Шевченко, Антон Бабиков.
В начале 2025 года воплотилась в жизнь идея, о которой говорили уже давно, — объединение на одних соревнованиях действующих лыжников и биатлонистов. Гонка чемпионов, прошедшая в Рязани, стала первой в своем роде. Подводим ее итоги.
В соревнованиях принимали участие по 20 спортсменов от лыж и биатлона. Состав подобрался мощный, собрав победителей и призеров Олимпиад. Правда, не было самого титулованного из представителей этих видов спорта — Александра Большунова. Трехкратный олимпийский чемпион планировал выступить в Рязани, но за день до старта заболел, поэтому решил не рисковать здоровьем.
Соревнования проходили 4—5 января. Первый день — квалификационный, где определялось, кто с кем побежит в главной гонке, второй — смешанная эстафета. На старт вышли 10 команд. На первом этапе от каждого коллектива бежала лыжница 8 километров, на втором — ту же дистанцию — лыжник, на третьем эстафету принимали биатлонистки, которым нужно было пройти 6 километров по трассе с двумя огневыми рубежами, а закрывали гонку биатлонисты.
Накануне эстафеты свои опасения по поводу распределения спортсменов по этапам высказал Антон Бабиков. «Не делал бы эстафету лыжница-лыжник, а потом уже мы. Потому что так лыжные скорости немножко обесцениваются. Не думаю, что они будут делать большие отрывы на лыжных этапах на километровом кругу. А если бы какие-то ошибки произошли в биатлонных, то лыжники могли бы тянуться и пытаться сокращать. Если пойдут масс-стартом, то привезет лыжница лыжнице 3 секунды, и что? На биатлонных этапах это небольшие отставания», — заявил «СЭ» чемпион мира по биатлону.
Примерно то, о чем говорил Бабиков, и воплотилось в жизнь. Лыжники и лыжницы наматывали круги одним сплошным поездом, состоящим из 10 вагонов. Да, у девушек попыталась оторваться Наталья Терентьева, но ее быстро догнали. Эстафету лыжницы передавали все вместе, а первой это сделала другая олимпийская чемпионка — Татьяна Сорина.
«У меня была задача, чтобы постараться убежать, — объясняла «СЭ» Сорина. — Наташа попробовала. Я поняла, что это бесполезно, потому что круг очень быстрый. Главное, прийти в группе и максимально попробовать разорвать».
Похожим образом прошел и мужской лыжный этап, хотя небольшие разрывы все же появились.
— Тактика менялась постоянно. Посмотрели, что девчонки пробежали в толпе. Думал, что мы, скорее всего, так же придем. А потом по ходу гонки то один натянет, то второй, поэтому подумал, что можно в конце и самому натянуть и разорвать всю группу, — говорил «СЭ» лидер Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев.
— Несколько финишных разборок выиграл в этом сезоне. Здесь было важно выиграть финиш?
— Не так важно, но просто работал на команду.
— Насколько на такой трассе реально отрываться?
— Очень тяжело. Но если у тебя силы есть и состояние хорошее, то можешь натянуть на последних кругах, что все посыпятся и ты убежишь.
В результате победителя ожидаемо определяли между собой биатлонисты. Ситуация кардинально менялась после каждого огневого рубежа. Женский этап выиграла именинница Динара Алимбекова, но на мужском ее муж Антон не справился с лежкой, и белорусско-русская команда опустилась вниз. На решающую стойку вместе подходили несколько биатлонистов, однако крепче всех нервы оказались у Эдуарда Латыпова.
— У тебя не все складывалось в начале сезона со стрельбой. Как сегодня в такой азартной гонке удалось справиться на рубежах?
— Была напряженная борьба, круг достаточно быстрый. Приходилось подстраиваться и под ветер, и под ситуацию на рубеже. Поэтому только рад, что работа, которую мы делали, идет в плюс, — говорил Латыпов «СЭ».
— Сложно стрелять на такой трассе?
— Можно подстроиться в любом случае. Да, динамичная, нестандартная гонка. Но мы накануне пробежали, попробовали, оценили моментики, как действовать на рубеже. Сегодня был ветер сильный, местами порывами. Доволен, что в такой динамичной гонке удалось справиться. Это очень хорошо.
У команды Латыпова (а точнее Терентьева, ведь он был капитаном четверки) было одно символичное отличие. На третьем этапе за нее бежала бывшая лыжница Наталия Шевченко.
— Не видишь символизм в том, что именно ваша команда победила в лыжно-биатлонной гонке? — вопрос «СЭ» к Шевченко.
— Да, я об этом думала, что у нас есть преимущество, что у нас не два лыжника, а три. Это, конечно, шутка. Но, наверное, мое лыжное прошлое помогает. Сегодня все классно сложилось.
— Ностальгии не было, что где-то соревнуешься с лыжниками рядом?
— Нет. Я уже полностью полюбила биатлон и полюбила этот вид спорта. Поэтому назад уже нет смысла возвращаться. Я не скучаю и не ностальгирую. Наверное, ностальгирую только по тем временам, по людям, с которыми тренировалась. Но в лыжи переходить не собираюсь.
— На будущий год, если опять будет Гонка чемпионов, поменяла бы ты формат? Как сказал Бабиков, здесь обесцениваются лыжные скорости, потому что лыжники приходят на финиш все вместе.
— Наверное, нет. Здесь хоть и дистанция 8 километров, но сыграло роль отсутствие снега. Был круг километр. Негде убегать. Все ехали толпой. Но если бы был круг другой — с большими подъемами и спусками, — то все было бы по-другому. Надеюсь, что в следующем году проведут там, где много снега, тогда будут другие расклады.
После Гонки чемпионов многие отмечали праздничную атмосферу на стадионе. В первый день соревнований пришло около шести тысяч зрителей, во второй — почти семь. Для некоторых лыжников, у которых этапы Кубка России часто проходят при полупустых трибунах, подобное было в новинку.
«Атмосфера очень хорошая и похожа на Кубок мира, — радовалась Сорина. — Поэтому почаще бы проводили такие гонки. Зрителей очень много. Приятно видеть, что болельщики приходят и болеют. Спасибо организаторам, что они продлили нам праздничное новогоднее настроение».
Дальше дороги представителей двух видов спорта расходятся. Биатлонисты остаются в Рязани, где с 10 по 12 января пройдет этап Кубка России, а у лыжников ближайшие соревнования состоятся в Казани с 16 по 19 января.