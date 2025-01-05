«Атмосфера похожа на Кубок мира». В Рязани провели уникальную лыжно-биатлонную эстафету

Итоги Гонки чемпионов.

Гонка чемпионов. Эстафета

1. Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко, Эдуард Латыпов.

2. Алена Баранова, Денис Спицов, Анастасия Гришина, Евгений Емерхонов.

3. Алина Пеклецова, Алексей Червоткин, Анастасия Шевченко, Антон Бабиков.

В начале 2025 года воплотилась в жизнь идея, о которой говорили уже давно, — объединение на одних соревнованиях действующих лыжников и биатлонистов. Гонка чемпионов, прошедшая в Рязани, стала первой в своем роде. Подводим ее итоги.

Биатлон решает

В соревнованиях принимали участие по 20 спортсменов от лыж и биатлона. Состав подобрался мощный, собрав победителей и призеров Олимпиад. Правда, не было самого титулованного из представителей этих видов спорта — Александра Большунова. Трехкратный олимпийский чемпион планировал выступить в Рязани, но за день до старта заболел, поэтому решил не рисковать здоровьем.

Соревнования проходили 4—5 января. Первый день — квалификационный, где определялось, кто с кем побежит в главной гонке, второй — смешанная эстафета. На старт вышли 10 команд. На первом этапе от каждого коллектива бежала лыжница 8 километров, на втором — ту же дистанцию — лыжник, на третьем эстафету принимали биатлонистки, которым нужно было пройти 6 километров по трассе с двумя огневыми рубежами, а закрывали гонку биатлонисты.

Накануне эстафеты свои опасения по поводу распределения спортсменов по этапам высказал Антон Бабиков. «Не делал бы эстафету лыжница-лыжник, а потом уже мы. Потому что так лыжные скорости немножко обесцениваются. Не думаю, что они будут делать большие отрывы на лыжных этапах на километровом кругу. А если бы какие-то ошибки произошли в биатлонных, то лыжники могли бы тянуться и пытаться сокращать. Если пойдут масс-стартом, то привезет лыжница лыжнице 3 секунды, и что? На биатлонных этапах это небольшие отставания», — заявил «СЭ» чемпион мира по биатлону.

Примерно то, о чем говорил Бабиков, и воплотилось в жизнь. Лыжники и лыжницы наматывали круги одним сплошным поездом, состоящим из 10 вагонов. Да, у девушек попыталась оторваться Наталья Терентьева, но ее быстро догнали. Эстафету лыжницы передавали все вместе, а первой это сделала другая олимпийская чемпионка — Татьяна Сорина.

«У меня была задача, чтобы постараться убежать, — объясняла «СЭ» Сорина. — Наташа попробовала. Я поняла, что это бесполезно, потому что круг очень быстрый. Главное, прийти в группе и максимально попробовать разорвать».

Похожим образом прошел и мужской лыжный этап, хотя небольшие разрывы все же появились.

— Тактика менялась постоянно. Посмотрели, что девчонки пробежали в толпе. Думал, что мы, скорее всего, так же придем. А потом по ходу гонки то один натянет, то второй, поэтому подумал, что можно в конце и самому натянуть и разорвать всю группу, — говорил «СЭ» лидер Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев.

— Несколько финишных разборок выиграл в этом сезоне. Здесь было важно выиграть финиш?

— Не так важно, но просто работал на команду.

— Насколько на такой трассе реально отрываться?

— Очень тяжело. Но если у тебя силы есть и состояние хорошее, то можешь натянуть на последних кругах, что все посыпятся и ты убежишь.

Второй день турнира в Рязани посетили 7 585 человек. Фото СБР

Третий лыжник в команде

В результате победителя ожидаемо определяли между собой биатлонисты. Ситуация кардинально менялась после каждого огневого рубежа. Женский этап выиграла именинница Динара Алимбекова, но на мужском ее муж Антон не справился с лежкой, и белорусско-русская команда опустилась вниз. На решающую стойку вместе подходили несколько биатлонистов, однако крепче всех нервы оказались у Эдуарда Латыпова.

— У тебя не все складывалось в начале сезона со стрельбой. Как сегодня в такой азартной гонке удалось справиться на рубежах?

— Была напряженная борьба, круг достаточно быстрый. Приходилось подстраиваться и под ветер, и под ситуацию на рубеже. Поэтому только рад, что работа, которую мы делали, идет в плюс, — говорил Латыпов «СЭ».

— Сложно стрелять на такой трассе?

— Можно подстроиться в любом случае. Да, динамичная, нестандартная гонка. Но мы накануне пробежали, попробовали, оценили моментики, как действовать на рубеже. Сегодня был ветер сильный, местами порывами. Доволен, что в такой динамичной гонке удалось справиться. Это очень хорошо.

У команды Латыпова (а точнее Терентьева, ведь он был капитаном четверки) было одно символичное отличие. На третьем этапе за нее бежала бывшая лыжница Наталия Шевченко.

— Не видишь символизм в том, что именно ваша команда победила в лыжно-биатлонной гонке? — вопрос «СЭ» к Шевченко.

— Да, я об этом думала, что у нас есть преимущество, что у нас не два лыжника, а три. Это, конечно, шутка. Но, наверное, мое лыжное прошлое помогает. Сегодня все классно сложилось.

— Ностальгии не было, что где-то соревнуешься с лыжниками рядом?

— Нет. Я уже полностью полюбила биатлон и полюбила этот вид спорта. Поэтому назад уже нет смысла возвращаться. Я не скучаю и не ностальгирую. Наверное, ностальгирую только по тем временам, по людям, с которыми тренировалась. Но в лыжи переходить не собираюсь.

— На будущий год, если опять будет Гонка чемпионов, поменяла бы ты формат? Как сказал Бабиков, здесь обесцениваются лыжные скорости, потому что лыжники приходят на финиш все вместе.

— Наверное, нет. Здесь хоть и дистанция 8 километров, но сыграло роль отсутствие снега. Был круг километр. Негде убегать. Все ехали толпой. Но если бы был круг другой — с большими подъемами и спусками, — то все было бы по-другому. Надеюсь, что в следующем году проведут там, где много снега, тогда будут другие расклады.

После Гонки чемпионов многие отмечали праздничную атмосферу на стадионе. В первый день соревнований пришло около шести тысяч зрителей, во второй — почти семь. Для некоторых лыжников, у которых этапы Кубка России часто проходят при полупустых трибунах, подобное было в новинку.

«Атмосфера очень хорошая и похожа на Кубок мира, — радовалась Сорина. — Поэтому почаще бы проводили такие гонки. Зрителей очень много. Приятно видеть, что болельщики приходят и болеют. Спасибо организаторам, что они продлили нам праздничное новогоднее настроение».

Дальше дороги представителей двух видов спорта расходятся. Биатлонисты остаются в Рязани, где с 10 по 12 января пройдет этап Кубка России, а у лыжников ближайшие соревнования состоятся в Казани с 16 по 19 января.