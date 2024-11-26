«Спортсмены не рабы, а Исинбаева не предатель». В России бурно обсуждают новые заявления Вяльбе

Особенно эмоционален Дмитрий Губерниев.

Интервью президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» получилось резонансным из-за ее категоричной позиции по ряду вопросов. В первую очередь спортивная общественность отреагировала на слова знаменитой лыжницы про Елену Исинбаеву и нейтральный статус спортсменов.

Что сказала Вяльбе

Глава ФЛГР и раньше жестко высказывалась по поводу двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая открестилась от связи с российской армией ради сохранения места в МОК. В последнем интервью Вяльбе и вовсе назвала легкоатлетку предателем.

«Это все популизм некий. «Я номинальный майор российской армии». Какого хрена ты тогда раньше ходила, погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась? Ведь наверняка с этого что-то получала, а потом взяла и уехала. Так бы честно и сказала, что боится в связи с СВО за себя и за своих детей. Она же каким-то «голубем мира» представляется. Говорит, что от лица России в МОК работает. Ну что ты знаешь о России, когда живешь в Испании? На мой взгляд, Исинбаева — предатель Родины», — сказала Вяльбе.

Также глава отечественных лыж не планирует менять своей позиции по поводу нейтрального статуса. Она категорически против его получения, хотя Минспорта сегодня агитирует за сближение отечественных структур с международными федерациями и возвращение россиян на соревнования за рубежом, пусть и без флага.

«Я считаю, что должна быть политика партии. Либо да, мы продаемся и едем — предаем свою страну, предаем ребят, которые сейчас борются за нашу жизнь вообще и, возможно, за существование всей страны. Либо мы им благодарны и вместе с ними — да, мы не в окопе, но мы, по крайней мере, солидарны с тем, что каждый новый флаг, где они взяли какую-то деревеньку, — он не просто стяг, который как полотно из триколора, а именно настоящий флаг, за который каждый борется по-своему. Вот это мое глубокое убеждение», — отметила бывшая лыжница.

Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Губерниев считает, что Вяльбе «слетела с катушек»

Больше всего обсуждал с журналистами новые заявления главы ФЛГР известный комментатор Дмитрий Губерниев, который уже давно конфликтует с Еленой Валерьевной и критикует ее по самым разным поводам. Сейчас Губерниев не согласен с мнением Вяльбе о том, что Исинбаева — предатель Родины.

«Она [Вяльбе] слетела с катушек, с моей точки зрения. Ничего, кроме легкой улыбки и морального презрения, не вызывает. Пусть продолжает дальше. Эти люди активно сейчас занимаются самым главным — они себя закапывают. Потому что возвращаться в мировой спорт с такими людьми не получится. Они закапывают себя, а вместе с этим немножко и спорт. Потому что мы видим, что аукается всем.

Но министр спорта Дегтярев сказал, что другого пути нет, кроме как договариваться. Елена Исинбаева — это краса и гордость российского спорта. Обернувшись в российский флаг, она бегала круги почета после великих побед. Если она живет где-то не там, с точки зрения таких, как Вяльбе, то это ее право», — сказал Губерниев «СЭ».

Также комментатор вспомнил период карьеры Вяльбе после распада СССР, когда она выступала на коммерческих стартах и зарабатывала себе на жизнь.

«Когда разваливался Советский Союз, я что-то не помню, чтобы Елена Валерьевна в сборной выступала по поводу того, куда дели ее красное знамя. На коммерческих стартах они все выступали с удовольствием, зарабатывая деньги. А теперь всем рассказывают, что не думали об этом. Это вранье! Елена Валерьевна Вяльбе стояла у истоков коммерческих лыж и прекрасно зарабатывала на этапах Кубка мира, имея спонсоров и прочее. Поэтому лицемерие — наше все!» — добавил Губерниев.

Депутат Госдумы Светлана Журова постаралась смягчить ситуацию. Хотя и она призналась, что не понимает, с какой целью Вяльбе так активно нападает на Исинбаеву.

«Не хочу обсуждать своих коллег, правда. Уж не знаю, зачем Елена [Вяльбе] об этом сказала. Давайте не будем раздувать», — приводит слова Журовой News.ru.

Ирина Роднина. Фото Global Look Press

Роднина против отказа от нейтрального статуса

Трехкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину задел другой момент в интервью Вяльбе — про нейтральный статус. По мнению депутата Госдумы, нельзя навязывать спортсменам свое мнение.

«Они не рабы. Кто захотел, тот поехал. Кто не захотел, тот не поехал. Это право выбора. Спортсмен ничем не наказан. Допингового или другого нарушения у него нет. Наказана страна. В данной ситуации спортсмен вправе решать, принимать эти условия допуска или нет. Мы сами стремимся попасть на соревнования. Для чего тогда спортсмен тренируется и через все проходит?» — сказала Роднина News.ru.

При этом в зимних видах спорта дискуссий о том, чтобы допустить российских спортсменов до выступления на международных турнирах хотя бы в нейтральном статусе, до сих пор не ведется. Как недавно отметили в Международном союзе биатлонистов (IBU) и Международной лыжной федерации (FIS), данный вопрос не будет обсуждаться до окончания СВО. По крайней мере в сезоне-2024/25 наши спортсмены точно будут соревноваться только сами с собой и с белорусами. И споры о том, стоит ли возвращаться на мировую арену без флага, пока не имеют смысла.